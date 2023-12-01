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Орбан вважає, що переговори про вступ України в ЄС навіть не слід розпочинати

1 грудня, 2023 п'ятниця
10:50
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і тому не мають бути поставлені на порядок денний

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth, пише Index.

"Є багато питань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває у стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні", - сказав Орбан і додав, що зараз неможливо дізнатися чисельність населення України, яке вони хочуть прийняти в ЄС.

За його словами, наразі також неможливо знати, скільки грошей доведеться витратити на розвиток України та звідки ці гроші візьмуться. Бо таким чином країни-члени ЄС можуть втратити ресурси.

На думку прем'єр-міністра, Європейський Союз має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це відбудеться лише через багато років. На його думку, це наблизить Україну до спільноти.

"Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіки були б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище", - додав він.

Що відомо про останні дії Угорщини щодо України

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів верховенства права. Йдеться, зокрема, про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.

Чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС, наразі невідомо.

9 листопада ЗМІ повідомили, що країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 млрд євро.

Євросоюз 23 листопада схвалив виплату 900 млн євро авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.  

Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Світ про Україну
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