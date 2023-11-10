"Чітка позиція Угорщини": Орбан заявив, що ЄС не має починати з Україною переговори про вступ

Про це пише Reuters.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - сказав політик.

При цьому Орбан уточнив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, призупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою переговорів про вступ України до ЄС.

"Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав очільник уряду Угорщини.

Зазначимо, що ЄС зокрема непокоїть переслідування угорською владою представників ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Водночас будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою в цьому питанні є Угорщина.