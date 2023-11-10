"Чітка позиція Угорщини": Орбан заявив, що ЄС не має починати з Україною переговори про вступ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 листопада заявив, що Євросоюз не має розпочинати переговори з Україною щодо членства. Це позиція його країни
Про це пише Reuters.
"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - сказав політик.
При цьому Орбан уточнив, що суперечка між Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, призупинених для Угорщини через питання верховенства права, не може бути жодним чином пов'язана з підтримкою переговорів про вступ України до ЄС.
"Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав очільник уряду Угорщини.
Зазначимо, що ЄС зокрема непокоїть переслідування угорською владою представників ЛГБТ-спільноти.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Водночас будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою в цьому питанні є Угорщина.
- 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе