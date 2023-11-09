В ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини, - Bloomberg
Країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 мільярдів євро
Про це повідомляє агентство Bloomberg, з посиланням на джерела.
Агентство зазначає, пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, що включає в пакет допомогу Україні. Його ухвалення вимагає одностайності.
За даними співрозмовників агентства, деякі країни виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на угорського прем’єра Віктора Орбана.
Побоювання щодо можливого угорського вето та роздуми про те, як його обійти, з'явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості існуючої стратегії ЄС щодо України.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС.
- Також Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї у жовтні.
- Видання Politico повідомило, що Орбан та Фіцо блокували 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС.
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