В ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини, - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg, з посиланням на джерела.

Агентство зазначає, пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, що включає в пакет допомогу Україні. Його ухвалення вимагає одностайності.

За даними співрозмовників агентства, деякі країни виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на угорського прем’єра Віктора Орбана.

Побоювання щодо можливого угорського вето та роздуми про те, як його обійти, з'явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості існуючої стратегії ЄС щодо України.