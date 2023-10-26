Орбан про зустрічі з Путіним: "Це стратегія, ми пишаємося нею"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї цього місяця
Про це він заявив 26 жовтня журналістам у Брюсселі, передає Reuters.
"Ми хотіли б зробити все, щоб був мир. Тому ми залишаємо відкритими всі лінії зв'язку з росіянами, інакше не буде шансів на мир. Це стратегія, ми пишаємося нею", - сказав Орбан.
"Ми єдині, хто може говорити від імені та на користь миру, який буде в інтересах усіх у Європі", - додав він.
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17 жовтня президент РФ Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер.
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Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".
- 23 жовтня чотири парламентарі від опозиційної фракції "Моментум" облили паркан навколо кабінету угорського прем’єра Віктора Орбана фарбою кольору крові. Вони дорікнули очільнику уряду контактами з російським диктатором.
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