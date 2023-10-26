Орбан про зустрічі з Путіним: "Це стратегія, ми пишаємося нею"

Про це він заявив 26 жовтня журналістам у Брюсселі, передає Reuters.

"Ми хотіли б зробити все, щоб був мир. Тому ми залишаємо відкритими всі лінії зв'язку з росіянами, інакше не буде шансів на мир. Це стратегія, ми пишаємося нею", - сказав Орбан.

"Ми єдині, хто може говорити від імені та на користь миру, який буде в інтересах усіх у Європі", - додав він.