Орбан та Фіцо блокують 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС, - Politico
На саміті лідерів ЄС представники країн намагатимуться переконати прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини оновити бюджет для підтримки України у 2024 році
Про це повідомляє Politico.
Лідери країн Євросоюзу обговорюють поповнення спільного бюджету блоку для продовження підтримки України з 2024 року і намагаються переконати прем’єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо, які виступають проти пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро для України.
Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а Фіцо висловив занепокоєння корупцією в Україні. Проте оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів блоку.
Брюссель сподівається переконати Угорщину скасувати своє право вето з військової допомоги ЄС, затриману через тривалу суперечку щодо верховенства права.
Рішення щодо оновлення бюджету блоку має бути ухвалене до кінця року, тому що поточне фінансування ЄС для України має завершитися з початком 2024 року.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї цього місяця.
- Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою.
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