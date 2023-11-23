ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
Євросоюз 23 листопада схвалив виплату 900 млн євро авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини
Про це пише Reuters.
Таким чином ЄС намагається переконати очільника уряду Угорщини Віктора Орбана розблокувати пакет допомоги Україні.
Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів верховенства права. Йдеться зокрема про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.
Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.
Чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС, наразі невідомо.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 млрд євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.15 Купівля 37.15Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.12Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе