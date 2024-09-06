Зеленський в Італії бере участь у міжнародному форумі "Амброзетті"

Відеотрансляцію опублікував Офіс президента.

Під час виступу на "Амброзетті" Зеленський зазначив, що Україна не зможе атакувати Кремль, якщо союзники дозволять бити вглиб Росії. За його словами, це буде неможливо через радіус ракет.

"Коли ми говоримо про те, що Італія чи хтось ще боїться, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо цього зробити. Тому що це далекобійна зброя, яка у вас чи у ваших партнерів є, це близько 200 кілометрів. Це менше, ніж дистанції, про які говорив Таяні (глава МЗС Італії Антоніо Таяні - ред.)", - пояснив президент.

Зеленський заявив, що росіяни застосовують понад 4 тис. авіабомб кожного місяця на сході України. Водночас він підкреслив, що бомбардувальники, з яких їх запускають, стоять на аеродромах за 100, 150 і 300 км від кордону.

"Ми хочемо використати далекобійне озброєння проти них. Немає жодних інших ідей. Ми не цілимося по цивільних. Вони наші вороги, тому що вони підтримують політику Путіна, але ми ніколи, ніколи не били по їхній цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.

Rai News повідомляв, що Зеленський приїхав до італійського Черноббіо: там він візьме участь у панельній дискусії "Російська агресія проти України".

Також в нього запланована зустріч з італійською премʼєр-міністеркою Джорджією Мелоні.

Водночас видання зазначає, президент провів зустріч із послом США в Італії Джеком Маркеллом і сенаторами американського конгресу.