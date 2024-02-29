Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі

Про це пише "Ехо Кавказу".

За словами президентки, рішення щодо помилування Саакашвілі є її моральною відповідальністю, і ніхто не може вплинути на це.

"Вільні та чесні вибори не залежать від того, де буде Саакашвілі. Він не ув'язнений політичний опонент, він не Навальний. Він колишній президент, який за час правління мав багато всього, що я навіть не знаю, як назвати", - сказала Зурабішвілі та додала, що "з погляду репутації" було б набагато краще, якби Саакашвілі був десь в іншому місці.