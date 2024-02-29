Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала можливе помилування ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі та назвала це "власною моральною відповідальністю"
Про це пише "Ехо Кавказу".
За словами президентки, рішення щодо помилування Саакашвілі є її моральною відповідальністю, і ніхто не може вплинути на це.
"Вільні та чесні вибори не залежать від того, де буде Саакашвілі. Він не ув'язнений політичний опонент, він не Навальний. Він колишній президент, який за час правління мав багато всього, що я навіть не знаю, як назвати", - сказала Зурабішвілі та додала, що "з погляду репутації" було б набагато краще, якби Саакашвілі був десь в іншому місці.
- Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Євроінтеграція Грузії значною мірою залежатиме від розв'язання політичних питань, зокрема подальшої долі ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.
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