Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі

Про це заявив 2 листопада в Берліні міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

“Ми в Польщі переконані, що процес вступу до ЄС не вимагає жодних додаткових інституційних змін ані реформ Євросоюзу, оскільки є належна нормативно-правова база для цього процесу”, - наголосив Рау, зазначаючи, що йдеться, зокрема, про євроінтеграційний процес для України та Молдови.

Водночас Рау зазначив, що у випадку Грузії деякі елементи закордонної політики уряду треба відкоригувати. Дипломат наголосив на необхідності покращення ситуації з демократією і верховенством права в Грузії.

"Ми маємо певні очікування, що стосуються деяких політичних питань, наприклад, щодо майбутнього колишнього президента Саакашвілі, стану його здоров’я тощо”, - зазначив Рау.

Шлях Грузії до ЄС

У межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Проте в ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти обмежувальні заходи. Своєю чергою в правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Там сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року.