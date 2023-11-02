Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
Євроінтеграція Грузії значною мірою залежатиме від розв'язання політичних питань, зокрема подальшої долі ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі
Про це заявив 2 листопада в Берліні міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.
“Ми в Польщі переконані, що процес вступу до ЄС не вимагає жодних додаткових інституційних змін ані реформ Євросоюзу, оскільки є належна нормативно-правова база для цього процесу”, - наголосив Рау, зазначаючи, що йдеться, зокрема, про євроінтеграційний процес для України та Молдови.
Водночас Рау зазначив, що у випадку Грузії деякі елементи закордонної політики уряду треба відкоригувати. Дипломат наголосив на необхідності покращення ситуації з демократією і верховенством права в Грузії.
"Ми маємо певні очікування, що стосуються деяких політичних питань, наприклад, щодо майбутнього колишнього президента Саакашвілі, стану його здоров’я тощо”, - зазначив Рау.
Шлях Грузії до ЄС
У межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
Проте в ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти обмежувальні заходи. Своєю чергою в правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.
Там сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року.
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