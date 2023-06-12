У Грузії сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року
Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статусу кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року
Про це передає "Грузія Online".
Так, грузинський уряд збирається наприкінці червня виконати всі 12 рекомендацій Єврокомісії, щоб країна могла стати кандидатом у члени ЄС.
"Ми активно працюємо над реалізацією плану з 12 пунктів, реалізація всіх реформ завершиться до кінця червня, і країна буде готова отримати статус кандидата", - сказав він.
Кобахідзе сподівається, що у грудні 2023 року з боку Європейської ради "буде ухвалене справедливе рішення".
"На жаль, минулого року Європейська рада ухвалила рішення, яке є розчаровує наше суспільство. Сподіваємося, що в цьому випадку в грудні буде ухвалено справедливе політичне рішення", - наголосив він.
У розмові з журналістами голова грузинської партії зазначив, що коли справа доходить до політичного рішення - шанси "50/50".
"Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз ухвалюється політичне рішення. Коли рішення політичне, шанси завжди 50/50. Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж сподіваємося отримати цей статус. Треба дочекатися грудневого рішення, і сподіваємося, що цього разу, на відміну від минулого року, вони ухвалять справедливе рішення", - додав Іраклій Кобахідзе.
Шлях Грузії до ЄС
У рамках євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
Проте, у ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи.
Проте в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме таке рішення продиктоване виключно "політикою терпіння". А в правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.
Крім того, через нещодавнє поновлення авіасполучення з РФ Грузії передали офіційний демарш від імені 27 країн ЄС. А посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати Росію через війну проти України.
Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Берліні із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Обговорили грузинську заявку на вступ до ЄС. Там канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні.
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