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У Грузії сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року

12 червня, 2023 понедiлок
07:00
Світ Грузія ЄС

Голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статусу кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року

Про це передає "Грузія Online".

Так, грузинський уряд збирається наприкінці червня виконати всі 12 рекомендацій Єврокомісії, щоб країна могла стати кандидатом у члени ЄС.

"Ми активно працюємо над реалізацією плану з 12 пунктів, реалізація всіх реформ завершиться до кінця червня, і країна буде готова отримати статус кандидата", - сказав він.

Кобахідзе сподівається, що у грудні 2023 року з боку Європейської ради "буде ухвалене справедливе рішення".

"На жаль, минулого року Європейська рада ухвалила рішення, яке є розчаровує наше суспільство. Сподіваємося, що в цьому випадку в грудні буде ухвалено справедливе політичне рішення", - наголосив він.

У розмові з журналістами голова грузинської партії зазначив, що коли справа доходить до політичного рішення - шанси "50/50".

"Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз ухвалюється політичне рішення. Коли рішення політичне, шанси завжди 50/50. Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж сподіваємося отримати цей статус. Треба дочекатися грудневого рішення, і сподіваємося, що цього разу, на відміну від минулого року, вони ухвалять справедливе рішення", - додав Іраклій Кобахідзе.

Шлях Грузії до ЄС

У рамках євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Проте, у ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти" обмежувальні заходи.

Проте в парламенті Грузії заявили, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме таке рішення продиктоване виключно "політикою терпіння". А в правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Крім того, через нещодавнє поновлення авіасполучення з РФ Грузії передали офіційний демарш від імені 27 країн ЄС. А посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати Росію через війну проти України.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Берліні із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Обговорили грузинську заявку на вступ до ЄС. Там канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні.

ЄС
Грузія
Вступ в ЄС
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