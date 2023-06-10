Прем'єр Грузії зустрівся з канцлером ФРН: обговорили заявку Тбілісі на вступ в ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Берліні із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Обговорили грузинську заявку на вступ до ЄС
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Канцлер Шольц заявив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу та закликав грузинський уряд вжити кроків для впровадження необхідних реформ.
"Рекомендації Єврокомісії вказують шлях до отримання статусу кандидата. Канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні", - зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт
Він додав, що обидва лідери домовилися продовжувати свій відкритий і орієнтований на результат діалог.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- Попри застереження ЄС, Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Згодом дозвіл був наданий ще одній авіакомпанії з РФ – Red Wings.
- У відповідь на відновлення авіасполучення з Росією 27 країн ЄС оголосили демарш Грузії.
- 30 травня у правлячій партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе