Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Канцлер Шольц заявив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу та закликав грузинський уряд вжити кроків для впровадження необхідних реформ.

"Рекомендації Єврокомісії вказують шлях до отримання статусу кандидата. Канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні", - зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт

Він додав, що обидва лідери домовилися продовжувати свій відкритий і орієнтований на результат діалог.