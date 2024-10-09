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Президентка Молдови Санду не з'явилася на передвиборчих дебатах

Світлана Кравченко
9 жовтня, 2024 середа
10:01
Світ Мая Санду

Президент Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін на майбутніх президентських виборах, вирішила не брати участь у телевізійних передвиборчих дебатах

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що дебати мали відбутися 8 жовтня за участі трьох кандилатів на псоаду президента Молдови: чинної очільниці країні Санду, колишнього генпрокурора Олександра Стояногла, якого підтримують проросійські опозиційні соціалісти, і Рената Усатого, двічі обраного мером Бєльців - другого за величиною міста Молдови.

Проте після вступного слова дебати залишив і другий кандидат у президенти Олександр Стояногло, сказавши, що у нього немає запитань до іншого суперника Усатого.

"Публічні дебати - це насамперед дискусії між представниками влади та представниками опозиції... Я готовий відповісти на ваші запитання. Але з огляду на те, що представники влади сьогодні проігнорували цю зустріч, я залишаю ці дебати. Мені нема чого обговорювати з паном кандидатом Усатим. Я хотів провести конструктивний діалог із представниками нинішньої влади. У мене багато запитань. І я був готовий відповісти на звинувачення, які висунули представники влади та пані Санду проти мене", - сказав Стояногло.

При цьому він зазначив, що це не означає, що він не братиме участі в інших дебатах.

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Своєю чергою Усатий сказав, що у нього теж немає питань до Стояногло, але він залишиться на дебатах, щоб "використовувати цю платформу для діалогу з громадянами".

"20 жовтня ми будемо обирати нового президента, повторюся, нового президента. Нам залишається тільки засукати рукава і братися до роботи", – заявив Усатий. 

Напередодні Санду стверджувала, що не має бажання з'являтися на заході, де будуть присутні "неправомірні політики", натякаючи на зв'язки своїх опонентів з олігархатом та кримінальними групами. Проте до самого прямого етеру участь президентки залишалося інтригою.

  • Раніше молдовські правоохоронці попередили, що злочинні угруповання за підтримки Росії мають намір зірвати заплановані на 20 жовтня президентські вибори в Молдові, зокрема через спроби захопити урядові будівлі.
Теги:
Молдова
вибори президента
Мая Санду
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