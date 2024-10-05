Молдовські правоохоронці попередили про плани Росії зірвати президентські вибори у країні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця із поліції.

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня. Вони проходитимуть разом із референдумом щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Чиновники вже звинувачують прокремлівські групи у тому, що вони намагаються підкупити виборців, аби ті голосували проти членства у ЄС, зазначають автори.

Очільник нацполіції Молдови Віорел Чернаутяну зазначив, що випадки вандалізму, коли невідомі закидували фарбою громадські будівлі, були передвісником більш серйозних подій.

"Ми дивимося на наміри таких людей, і мова йде не тільки про дестабілізацію ситуації в країні або масові заворушення. Вони переслідують більш амбітні цілі, аж до захоплення державних установ", - сказав він.

Чернаутяну додав, що тим, хто стоїть за актами вандалізму, платять €5 тисяч за один інцидент.

"Зрозуміло, що Росія це фінансує. Це відбувається не просто так. Ставки високі", - наголосив він.

Раніше Молдова звинуватила Росію у продовженні негативного впливу на неї, у тому числі через гібридні кампанії, втручання у вибори та війну проти сусідньої України.