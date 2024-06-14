Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру
Швейцарія оприлюднила остаточний склад учасників Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоці. Будуть присутні 57 президентів і прем'єрів
Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.
"На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу взяти участь у першому Саміті миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток", - йдеться у повідомленні.
Згідно з переліком на саміт прибудуть 92 країни. З них 57 держав представлятимуть їхні президенти або прем’єр-міністри.
Крім того, 29 держав будуть представлені на міністерському рівні, 6 країн - Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія направлять послів.
Зазначається, що Бразилія та Святий Престол на Саміті миру матимуть статус спостерігачів, а не учасників. Делегація з Китаю присутньою не буде.
Серед міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, Європейська рада, Європейська комісія та Європейський парламент. ООН і Вселенський патріархат матимуть статус спостерігачів.
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Ввечері пʼятниці, 14 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де відбудеться Саміт миру.
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