Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу взяти участь у першому Саміті миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток", - йдеться у повідомленні.

Згідно з переліком на саміт прибудуть 92 країни. З них 57 держав представлятимуть їхні президенти або прем’єр-міністри.

Крім того, 29 держав будуть представлені на міністерському рівні, 6 країн - Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія направлять послів.

Зазначається, що Бразилія та Святий Престол на Саміті миру матимуть статус спостерігачів, а не учасників. Делегація з Китаю присутньою не буде.

Серед міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, Європейська рада, Європейська комісія та Європейський парламент. ООН і Вселенський патріархат матимуть статус спостерігачів.