Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", - пише президент України.

Зеленський наголосив, що в Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Президент подякував усім, хто вирішив долучитись.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації. Саме тому формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - додав Володимир Зеленський.