"Не відрізняються від ультиматумів, які він висував раніше": Зеленський про вимоги Путіна щодо припинення війни РФ проти України

Про це він заявив в інтерв'ю Sky TG24.

"Що я можу сказати? Це ультиматуми, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше", - заявив Зеленський

За його словами, Путін намагається відродити нацизм, бажаючи контролювати не лише вже окуповані території, а ще й неокуповані.

"Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом. Він хоче, щоб ми віддали частину наших окупованих територій, але він також хоче і неокупованих.

Він говорить про регіони нашої країни, і він не зупиниться. Замороженого конфлікту не буде", - наголосив він.

Президент України порівняв агресивну політику Путіна з діями Гітлера, який обіцяв мир, якщо отримає окуповані ним території, а натомість захопив усю Європу.

"Це те ж саме, що робив Гітлер, коли сказав: "Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться", - пояснив Зеленський. - Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється".

Також він закликав не вірити цим обіцянкам, тому що Путін йде тим самим маршрутом, що й Гітлер.

"Сьогодні він говорить про 4 українські регіони, які він називає російськими територіями, і каже, що з цих регіонів він хоче вивести військових. Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму", - підсумував президент.