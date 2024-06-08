"Припинити військові дії дуже ризиковано": ізраїльська журналістка про мирний план Байдена по сектору Гази

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація дуже складна. Ми маємо війну, смерті, знищення абсолютно всіх поселень біля сектора Гази. Свої поселення, міста залишили 150 тис. жителів півночі. Мені не дуже зрозуміло що пропонує Байден. Залишити сектор Гази без армії оборони Ізраїля на 6 тижнів дуже ризиковано. Не знаю, чи піде на це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Якщо це станеться, то він дійсно втратить все. Проти нього буде порушено кримінальну справу, і він не залишиться прем'єр-міністром. Це буде погано для нього. Побачимо що буде, якщо він не погодиться на це, продовжить війну до повного знищення ХАМАСу, як він заявляв у перші дні початку війни", - зазначила вона.

Зараз дуже складна ситуація з обох боків, каже журналістка.

"Вчора вранці армія оборони Ізраїля вийшла із певної частини сектора Гази. В той самий час, четверо вийшли із тунелю, про який знала чи не знала армія Ізраїля. Вони вже мали перетнути кордон з Ізраїлем. Тому ми виходимо, але і вони теж виходять зі своїх підвалів, тунелів. Ситуація дуже складна", - додала Глаз.