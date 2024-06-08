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Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі

8 червня, 2024 субота
10:44
Світ Макрон та Байден

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 8 червня, прийме свого американського колегу Джо Байдена з державним візитом, під час якого лідери обговорять, зокрема, торгівлю, Ізраїль та Україну

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що обидва лідери візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля Тріумфальної арки, а також у параді на Єлисейських полях.

Після цього вони проведуть зустріч щодо політичних питань, а потім відвідають вечерю.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що переговори між двома лідерами торкнуться війни Росії проти України, війни Ізраїлю з ХАМАСом у Газі, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також політичних питань, починаючи від зміни клімату й закінчуючи штучним інтелектом та ланцюгами поставок.

До того ж речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі, а берегова охорона США і військово-морський флот Франції обговорять посилення співпраці.

Очікується, що Байден і Макрон також говоритимуть про зміцнення НАТО. Обидва президенти пообіцяли, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву. 

Крім того, Макрон і Байден мають обговорити і ситуацію на Близькому Сході. Також важливе місце під час переговорів двох президентів матимуть торговельні проблеми між двома сторонами Атлантики.

  • Нагадаємо, 5 червня президент Сполучених Штатів Байден прибув із візитом до Франції, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою Макроном.
Теги:
Україна
політика
Франція
Ізраїль
Джо Байден
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
Війна в Ізраїлі
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