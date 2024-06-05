Байден прибув із візитом до Франції

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Байден проведе у Франції 5 днів. Там він виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з Макроном. Лідери обговорять питання використання заморожених російських активів на користь України

Також він відвідає Нормандію, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять протидію російській агресії та подальшу підтримку України.