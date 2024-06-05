Байден прибув із візитом до Франції
Президент Сполучених Штатів у середу, 5 червня, прибув із візитом до Франції. Там він планує зустрітися зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Байден проведе у Франції 5 днів. Там він виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з Макроном. Лідери обговорять питання використання заморожених російських активів на користь України
Також він відвідає Нормандію, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять протидію російській агресії та подальшу підтримку України.
- Лідер США Джо Байден проведе дві зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час відвідин Європи.
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