Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС

Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ Коммерсант, посилаючись на його слова на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

На думку Медведєва арешт посадових осіб інших країн може стати приводом для оголошення війни, оскільки побудувати стабільну співпрацю між країнами без непорушності імунітету щодо чиновників неможливо.

"Виконання незаконного і нечинного щодо конкретної держави рішення про арешт її посадових осіб може стати актом оголошення війни",- сказав Медведєв.

Він закликав очільників інших країн припинити будь-які дії щодо "притягнення чиновників інших країн з імунітетом до кримінальної відповідальності за кордоном"