Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС
Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що можливий арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова за ордером МКС буде приводом оголосити війну
Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ Коммерсант, посилаючись на його слова на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного юридичного форуму.
На думку Медведєва арешт посадових осіб інших країн може стати приводом для оголошення війни, оскільки побудувати стабільну співпрацю між країнами без непорушності імунітету щодо чиновників неможливо.
"Виконання незаконного і нечинного щодо конкретної держави рішення про арешт її посадових осіб може стати актом оголошення війни",- сказав Медведєв.
Він закликав очільників інших країн припинити будь-які дії щодо "притягнення чиновників інших країн з імунітетом до кримінальної відповідальності за кордоном"
- 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. На рішення відреагували Володимир Зеленський, Держдепартамент США та Росія.
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