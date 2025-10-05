Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 жовтня.

Через масовану атаку, поляки підіймали свої винищувачі

Солдат НАТО під час військових навчань в Польщі, фото: gettyimages

Не оминули увагою медіа сьогоднішню масовану повітряну атаку росіян, чи не основний удар якої припав на Львівщину. Зокрема, у Reuters написали, що Польща в неділю рано вранці підняла літаки в повітря, щоб забезпечити безпеку повітряного простору після того, як Росія завдала авіаударів по Україні.

"Польські та союзні літаки діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", – мовилася у повідомленні оперативного командування Польщі.

У виданні додають, що країни-члени НАТО на східному фланзі перебувають у стані підвищеної готовності після того, як Польща у вересні збила у своєму повітряному просторі російські безпілотники, а інші дрони, зокрема в Копенгагені та Мюнхені, призвели до хаосу в європейській авіації. Зокрема, аеропорт Литви у Вільнюсі був закритий на кілька годин цієї ночі після повідомлень про можливий запуск серії повітряних куль, що прямували до аеропорту в суботу пізно ввечері.

"Протягом кількох годин уночі вся Україна перебувала під загрозою повітряної тривоги, а Повітряні сили України випустили найсуворіші попередження про ракетні атаки та атаки безпілотників у Львівській області. Стукіт, схожий на роботу систем протиповітряної оборони, лунав з усіх боків", - пишуть у Reuters.

У Der Spiegel написали, що російська армія вночі здійснила "черговий жорстокий повітряний наступ на Україну".

"Було використано безліч безпілотників та крилатих ракет. Також було випущено керовані бомби та ракети", - додають у виданні.

Протести у Грузії

У AP написали репортаж про протести в Грузії, назвавши статтю: "У Грузії почалися масштабні репресії проти інакомислення, оскільки опозиційні блоки бойкотують місцеві вибори".

У суботу поліція Грузії застосувала водомети та перцевий спрей, щоб відбити протестувальників, які намагалися штурмувати президентський палац, оскільки в країні Південного Кавказу відбулися муніципальні вибори, бойкотовані основними опозиційними блоками на тлі масштабних репресій проти інакомислення.

Новий уряд Чехії не сприятиме Україні

Андрей Бабіш та Володимир Путін, фото: колаж з відкритих джерел

У CNN написали статтю про те, як популістський мільярдер і прихильник Трампа Андрей Бабіш "легко переміг" на виборах у Чехії.

"Партія ANO мільярдера Андрея Бабіша здобула легку перемогу на парламентських виборах у Чеській Республіці в суботу, що підвищило перспективу формування уряду, який посилить популістський та антиімміграційний табір Європи та зменшить підтримку України", - відзначають у виданні.

Бабіш заявив своїм прихильникам, що ANO прагнутиме однопартійного кабінету міністрів, але вестиме переговори з двома невеликими партіями, включаючи ультраправу СДПН, для отримання підтримки, оскільки його партія не матиме абсолютної більшості.

Згідно з прогнозами результатів, ANO, як очікується, отримає близько 80 місць у 200-місній нижній палаті, тому їй потрібно буде знайти ширшу підтримку.

Загалом, маргінальні проросійські партії показали гірші результати, ніж очікувалося, за частковими результатами: СДПН отримала 7,8%, а ультраліва партія "Стацило!", побудована навколо Комуністичної партії, — нижче 5% бар'єру для потрапляння до парламенту.

Бабіш, який очолював лівоцентристський кабінет у 2017-2021 роках, колись хотів приєднатися до єврозони, але з того часу став євроскептиком і прихильником президента США Дональда Трампа, роздаючи бейсболки "Сильна Чехія", натхненні гаслом Трампа MAGA, відзначає CNN.

"Він відхилив заклики СДПН провести референдум щодо виходу з ЄС та НАТО, але заявив, що покладе край "чеській ініціативі", в рамках якої за фінансування західних донорів було придбано мільйони артилерійських снарядів з усього світу для України. АНО хоче, щоб НАТО та ЄС займалися допомогою Україні, і утрималася під час деяких голосувань у Європейському парламенті на підтримку Києва та його прагнення до членства в ЄС, проти чого Бабіш виступав у минулому", - додають у виданні.

Росія може розпастися через повстання на передовій

У Rzeczpospolita написали, що "розпад Російської Федерації неминучий", а серед сценаріїв – повстання на передовій. Адже відсутність значних успіхів в Україні та затяжна війна призводять до "десакралізації" Путіна та зниження його авторитету серед еліт. За такого сценарію не можна виключати його усунення, боротьбу за владу та прискорення процесів регіональної незалежності.

Це висновки, які зробив дослідник Марцін Луневський у своїй новій книзі "Росія. Від розпаду до фашистської диктатури. Майбутні сценарії 2026-2036".

