Безсилий Трамп спокушає Путіна, а російські війська вже поруч кордонів НАТО. Акценти світових ЗМІ 12 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 12 вересня.

Трамп все більше залишає оборону Європи європейцям

Президент США Дональд Трамп (праворуч) вітає керівника Росії Володимира Путіна після його прибуття на об'єднану базу Елмендорф-Річардсон 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, фото: Andrew Harnik/Getty Images

Міжнародні медіа продовжують обговорювати ситуацію з російськими дронами у Польщі. Як відзначає CNN, Польща задіяла четверту статтю НАТО, до цього її "включали" лише сім разів з моменту створення Альянсу в 1949 році.

"Зовсім недавно Польща разом з Болгарією, Чехією, Естонією, Латвією, Литвою, Румунією та Словаччиною звернулися з проханням провести консультації одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. За даними Альянсу, Польща раніше застосовувала статтю 4 у березні 2014 року "після зростання напруженості в сусідній Україні в результаті агресивних дій Росії". Цей крок відбувся після незаконної анексії Росією Криму. Усі інші рідкісні випадки застосування статті 4 були з боку Туреччини, яка просила про консультації, пов'язані із загрозами з боку Іраку та Сирії. Туреччина востаннє задіяла статтю 4 у липні 2015 року після терористичних атак у країні", - нагадують у виданні.

А президент США Дональд Трамп вперше пояснив свою версію того, що сталося у Польщі:

"Можливо, це була помилка, – сказав він журналістам. – Можливо, це була помилка, але в будь-якому разі, я не радий, що це пов’язано з усією цією ситуацією, але, сподіваюся, вона колись закінчиться".

У New York Times вважають, що слабка реакція Трампа на ситуацію у Польщі та нещодавно у Катарі, де Ізраїль завдав ракетного удару по лідерах ХАМАС, які приїхали на переговори, веде до того, що США втрачає вплив на союзник і загалом на глобальну ситуацію.

"Президент Трамп часто наполягає, що він може принести мир у глобальні конфлікти. Але коли союзники та супротивники, здається, ігнорують його або випробовують волю Америки, він знизує плечима, ніби кажучи "що поробиш", - відзначають у виданні додаючи, що Трамп стає все більше "спостерігачем", а не тим, хто реагує.

Журналісти додають, що лише минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про завершення програми навчання для європейських держав, переважно країн Балтії.

"Росіяни, ймовірно, витлумачили це як ще одну ознаку того, що американці залишають оборону Європи європейцям, і що настав час перевірити їхню оборону", - додають у виданні.

У AXIOS пишуть, Сенат США розпочинає нову кампанію тиску на Росію. Двопартійна група сенаторів хоче підштовхнути Трампа до дій і наполягає на тому, щоб визнати Росію державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей.

У New York Times також вважають, що теперішня стратегія Росії проти Заходу – це повільно нарощувати градус напруги і спостерігати за реакцією. Макс Бергманн, директор з питань Європи та Росії Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначив, що зі зменшенням підтримки України Трампом Путін може тестувати реакцію США. Якщо атаки дронів навмисні, Росія перевіряє, як реагуватимуть американці та європейці, намагаючись зрозуміти наслідки президентства Трампа та послабити безпеку НАТО і Європи.

Тим часом адміністрація Трампа проводить огляд американських військ за кордоном, і очікується, що тисячі військ будуть виведені з Європи, або для відправки до Азії, або для повернення додому, де, за словами міністра оборони Піта Хегсета, відбуваються "справжні битви". Саме тому країни, географічно близькі до Росії, такі як Польща та країни Балтії, різко збільшили свої військові витрати, частково сподіваючись переконати Трампа залишити там американські війська.

Однак в Європі теж є свої внутрішні негаразди. Бо успіхи у зовнішній політиці британського лідера Кіра Стармера, французького Еммануеля Макрона та німецького лідера Фрідріха Мерца контрастують з їхніми "похмурими показниками" всередині країни. А це розбалансовує силу Європи, яка може скотитися до внутрішніх політичних криз, що не дозволить ефективно протистояти зазіханням Кремля.

У Польщі та країнах Балтії схвильовані військовими навчаннями росіян у Білорусі

фото: Reuters

Напередодні масштабних спільних навчань Росії та Білорусі речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Польщу в ескалації напруженості шляхом закриття прикордонних переходів. "Кроки конфронтації" польського уряду послужили "виправданням подальшої ескалації напруженості в центрі Європи", цитують її слова у Der Spiegel.

Росія та її близький союзник Білорусь планують провести спільні масштабні навчання "Захід-2025" з п'ятниці по вівторок. Навчання "Захід" проводяться кожні чотири роки. Росія використала попередні навчання "Захід-2021" для розгортання озброєння та важкого обладнання для нападу на Україну в лютому 2022 року.

Польща, стурбована напруженою ситуацією, спричиненою війною в сусідній Україні, закриває свій кордон з Білоруссю на час військових навчань. Повітряний простір поблизу кордонів Польщі та Латвії також закрито.

Незалежний білоруський політолог та колумніст порталу Pozirk Олександр Класковський розповів Rzeczpospolita, що цими навчаннями росіяни перевіряють готовність Заходу реагувати на гібридні дії, що може бути прелюдією до набагато серйозніших кроків Москви.

У Bloomberg кажуть, що російські військові ігри підживлюють занепокоєння НАТО, особливо після вторгнення безпілотників до Польщі. За даними урядів Латвії та Литви, навчання "Захід" проводитимуться в Білорусі та західних військових округах Росії – Москві та Ленінграді, а також включатимуть операції в балтійському ексклаві Калінінград та на арктичній півночі. За оцінками Міністерства оборони Литви, в операції під керівництвом Росії буде залучено близько 30 000 військовослужбовців.

Лідери країн Північноатлантичного договору вже готувалися до потенційної провокації, оскільки Альянс проводить власні військові навчання в країнах Балтії, Німеччині, Польщі та Фінляндії. Ці спільні маневри можуть мобілізувати понад 60 000 військовослужбовців у рамках маневрів, що триватимуть кілька тижнів, починаючи з серпня.

Західні чиновники неодноразово заявляли, що не очікують гострої загрози чи планів прихованих атак. Натомість дуельні навчання слугуватимуть для перевірки можливостей, а НАТО оцінюватиме техніку, людські ресурси та оперативну готовність Росії.

"На Заході навчання "Захід" вже давно розглядаються як платформа для Москви для демонстрації сили — всередині країни та за кордоном – та використання регіональних тривог через навчання, що включають сценарії ядерних ударів. Зі свого боку, Захід прагнутиме продемонструвати свою здатність відбивати будь-які агресивні дії Москви", - додають у Bloomberg.

Читайте також: Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо