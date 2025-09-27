Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
Огляд

Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня

Тетяна Яворська
27 вересня, 2025 субота
10:56
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань британський політик, який визнав, що брав хабарі за виступи з проросійськими заявами в Європейському парламенті, та гібридна війна з якою зіткнулась Європа

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 вересня.

Слід ОПЗЖ у Британії

Британський політик визнав, що робив проросійські заяви, натомість отримуючи хабарі від колишнього українського народного депутата Олега Волошина. Про це пише The New York Times.

Натан Гілл, колишній лідер валлійської організації Reform U.K., визнав себе винним за звинуваченнями у хабарництві, коли був членом Європейського парламенту.

Він брав хабарі за виступи там із проросійськими заявами у 2018 та 2019 роках, організацію заходу для близького союзника президента Росії та виступи в ЗМІ для проросійських новинних агентств.

Законодавець Натан Гілл представляв Уельс, як член Європейського парламенту з 2014 по 2020 рік. Спочатку він представляв праву Партію незалежності Великої Британії, яка агітувала за Brexit під керівництвом Найджела Фараджа. Потім приєднався до наступного політичного проекту пана Фараджа – Партії Brexit, яка пізніше була перейменована на Reform U.K.. Наразі ця політсила лідирує в британських опитуваннях громадської думки.

Хоча він очолював виборчу кампанію партії до парламенту Уельсу 2021 року, зара не є членом партії та не обіймає жодної виборної посади, повідомляє BBC.

Домінік Мерфі, керівник підрозділу столичної поліції, який керував розслідуванням, заявив, що Гілл "отримував платежі за поширення інформації, яка могла б бути вигідною для російських інтересів".

52-річний Гілл визнав, що вісім разів отримував хабарі за виконання вказівок, наданих громадянином України Олегом Волошиним. Волошин був нардепом цього скликання від ОПЗЖ, але його позбавили мандату. Перебуває під санкціями США, громадянин Росії. Отримав підозру в державній зраді.

Росія дронами доносить війну до європейців

Без жодного пострілу президент Росії Володимир Путін протягом останнього тижня зумів донести війну в Україні до мільйонів європейців, яких конфлікт здебільшого не торкнувся, так у огляді пише CNN.

Як заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен стурбованим данцям, після того, як дрони спричинили серйозні порушення в кількох аеропортах, Європа повинна сприймати "більш жорстокі та часті гібридні атаки як нову реальність". Але вона не назвала Росію прямим винуватцем – можливо, оскільки поки що бракує доказів, або приписування провини занадто гостро сприяє цілям Москви. Натомість Фредеріксен назвала її головною загрозою для Європи.

"Відсутність ясності – один із симптомів цих атак. Анонімного винуватця деякий час не можна назвати чи зупинити, незалежно від шкоди чи незначних незручностей, які вони спричиняють. А очікування чи невизначеність – це ще один мотив", – йдеться у статті.

Та сама історія розгортається по всій Європі.

Після трьох днів закриття аеропорту та повідомлень про виявлення російського військового судна біля його узбережжя з вимкненими транспондерами, данські чиновники досі не мають чіткого уявлення про те, хто стоїть за атаками.

Фредеріксен визнала ризики як поспішних неправильних, так і запізнілих відповідей. Данська військова розвідка заявила у четвер увечері, що не може "назвати" винних, тоді як керівник поліції внутрішньої безпеки PET заявив, що "ризик російського саботажу в Данії високий".

Мета Путіна – паралізувати європейські уряди

Bloomberg також написав статтю під заголовком, що Путін посилює свою гібридну кампанію проти Європи.

Оглядачі зазначають, що він розширює свої зусилля щодо дестабілізації Заходу, змушуючи європейських лідерів переоцінити масштаби загрози та швидко запровадити нові оборонні засоби.

Після безпрецедентних порушень повітряного простору цього місяця міністри оборони країн-членів Європейського Союзу на східному фланзі блоку просунули ініціативу "стіни з дронів" для безпеки та реагування на загрозу, що розвивається.

Кінцева мета Кремля – паралізувати здатність європейських урядів швидко реагувати та порушити соціальну стабільність, за словами високопоставленого європейського чиновника, знайомого з обговореннями цієї тактики.

"Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша відповідь має бути твердою, єдиною та негайною",  –  заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс журналістам.

Зусилля блоку – поряд із новими спробами НАТО посилити захист повітряного простору – висвітлюють багатогранну кампанію Кремля, яка починається від зупиненого наступу на сході України до вторгнення безпілотників та винищувачів над територією НАТО та закінчується кіберопераціями, спрямованими вплинути на вибори в Молдові.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Європа
Данія
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Велика Британiя
Читайте також:
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Автор Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:21
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
2025, п'ятниця
26 вересня
23:46
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
21:01
Ексклюзив
ЗСУ
Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
20:28
Близький Схід Ємен нафта
Світові ціни на нафту зросли на понад 4% після ударів українських дронів по РФ
20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV