Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 вересня.

Слід ОПЗЖ у Британії

Британський політик визнав, що робив проросійські заяви, натомість отримуючи хабарі від колишнього українського народного депутата Олега Волошина. Про це пише The New York Times.

Натан Гілл, колишній лідер валлійської організації Reform U.K., визнав себе винним за звинуваченнями у хабарництві, коли був членом Європейського парламенту.

Він брав хабарі за виступи там із проросійськими заявами у 2018 та 2019 роках, організацію заходу для близького союзника президента Росії та виступи в ЗМІ для проросійських новинних агентств.

Законодавець Натан Гілл представляв Уельс, як член Європейського парламенту з 2014 по 2020 рік. Спочатку він представляв праву Партію незалежності Великої Британії, яка агітувала за Brexit під керівництвом Найджела Фараджа. Потім приєднався до наступного політичного проекту пана Фараджа – Партії Brexit, яка пізніше була перейменована на Reform U.K.. Наразі ця політсила лідирує в британських опитуваннях громадської думки.

Хоча він очолював виборчу кампанію партії до парламенту Уельсу 2021 року, зара не є членом партії та не обіймає жодної виборної посади, повідомляє BBC.

Домінік Мерфі, керівник підрозділу столичної поліції, який керував розслідуванням, заявив, що Гілл "отримував платежі за поширення інформації, яка могла б бути вигідною для російських інтересів".

52-річний Гілл визнав, що вісім разів отримував хабарі за виконання вказівок, наданих громадянином України Олегом Волошиним. Волошин був нардепом цього скликання від ОПЗЖ, але його позбавили мандату. Перебуває під санкціями США, громадянин Росії. Отримав підозру в державній зраді.

Росія дронами доносить війну до європейців

Без жодного пострілу президент Росії Володимир Путін протягом останнього тижня зумів донести війну в Україні до мільйонів європейців, яких конфлікт здебільшого не торкнувся, так у огляді пише CNN.

Як заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен стурбованим данцям, після того, як дрони спричинили серйозні порушення в кількох аеропортах, Європа повинна сприймати "більш жорстокі та часті гібридні атаки як нову реальність". Але вона не назвала Росію прямим винуватцем – можливо, оскільки поки що бракує доказів, або приписування провини занадто гостро сприяє цілям Москви. Натомість Фредеріксен назвала її головною загрозою для Європи.

"Відсутність ясності – один із симптомів цих атак. Анонімного винуватця деякий час не можна назвати чи зупинити, незалежно від шкоди чи незначних незручностей, які вони спричиняють. А очікування чи невизначеність – це ще один мотив", – йдеться у статті.

Та сама історія розгортається по всій Європі.

Після трьох днів закриття аеропорту та повідомлень про виявлення російського військового судна біля його узбережжя з вимкненими транспондерами, данські чиновники досі не мають чіткого уявлення про те, хто стоїть за атаками.

Фредеріксен визнала ризики як поспішних неправильних, так і запізнілих відповідей. Данська військова розвідка заявила у четвер увечері, що не може "назвати" винних, тоді як керівник поліції внутрішньої безпеки PET заявив, що "ризик російського саботажу в Данії високий".

Мета Путіна – паралізувати європейські уряди

Bloomberg також написав статтю під заголовком, що Путін посилює свою гібридну кампанію проти Європи.

Оглядачі зазначають, що він розширює свої зусилля щодо дестабілізації Заходу, змушуючи європейських лідерів переоцінити масштаби загрози та швидко запровадити нові оборонні засоби.

Після безпрецедентних порушень повітряного простору цього місяця міністри оборони країн-членів Європейського Союзу на східному фланзі блоку просунули ініціативу "стіни з дронів" для безпеки та реагування на загрозу, що розвивається.

Кінцева мета Кремля – паралізувати здатність європейських урядів швидко реагувати та порушити соціальну стабільність, за словами високопоставленого європейського чиновника, знайомого з обговореннями цієї тактики.

"Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша відповідь має бути твердою, єдиною та негайною", – заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс журналістам.

Зусилля блоку – поряд із новими спробами НАТО посилити захист повітряного простору – висвітлюють багатогранну кампанію Кремля, яка починається від зупиненого наступу на сході України до вторгнення безпілотників та винищувачів над територією НАТО та закінчується кіберопераціями, спрямованими вплинути на вибори в Молдові.