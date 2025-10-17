Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 жовтня.

Телефонна розмова Трампа і Путіна: зустріч у Будапешті замість "Томагавків" для України

Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус пише , що цьоготижневе російсько-американське протистояння щодо України не було "кубинсько-ракетною кризою", але це був значний момент брязкання зброєю між наддержавами. І, схоже, що воно завершилося безрезультатно.

Президент Дональд Трамп розглядав можливість відправки крилатих ракет "Томагавк" Україні – крок, який, на думку російських чиновників, загрожуватиме ядерною війною. Але в четвер президент США відступив і після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про зустріч в Будапешті.

Українські чиновники, які сподівалися, що Трамп сильніше тиснутиме на Путіна, сумніваються, що той готовий піти на поступки.

У іншій публікації на The Washington Post йдеться , що Путін обдурив Байдена, але це не спрацює з Трампом. Автор у статті наголошує, що єдиний спосіб досягти миру в Україні – це збільшити ціну війни для Росії.

"Президент Дональд Трамп уклав угоду на Близькому Сході, дотримуючись простої стратегії: робити протилежне тому, що робив Джо Байден. Той самий підхід допоможе йому принести мир в Україну", – йдеться у публікації.

Новина про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, під час якої вони домовилися зустрітися особисто, щоб обговорити війну в Україні, стала для Києва неприємним сюрпризом. Про це пише BBC.

Країна зазнає серйозних ударів. Тільки за останні 24 години Росія випустила десятки ракет і понад 300 дронів по різних цілях.

Серед них знову велика кількість об'єктів цивільної інфраструктури, що завдало подальшої шкоди газопостачальній мережі країни – саме тоді, коли перші ознаки холодів віщують довгу і сувору зиму. Атаки на електромережу вже призвели до відключень електроенергії по всій країні. Для уряду України це ознака відчаю Росії.

На лінії фронту фактично склалася патова ситуація, що супроводжується великими людськими втратами за незначні територіальні здобутки. А російська економіка відчуває на собі наслідки дедалі ефективніших ударів українських військових по нафтових сховищах за допомогою дронів. Тож великою надією президента Володимира Зеленського було отримання додаткової військової допомоги від США, щоб підтримати цей тиск.

Були великі надії, що п'ятнична зустріч нарешті принесе Україні те, чого вона прагнула, – дозвіл Трампа на придбання ракет "Томагавк" великої дальності. Але те, наскільки ці ракети дійсно змінять ситуацію, є предметом суперечок серед військових експертів, а з огляду на складну логістику, може пройти кілька місяців, перш ніж вони будуть розгорнуті.

Щонайменше вони збільшать здатність України наносити удари вглиб Росії і з набагато потужнішою зброєю, ніж та, якою вона володіє зараз.

Утім, двогодинна телефонна розмова Трампа і Путіна, яка відбулася під час польоту Зеленського, дещо затьмарила великий момент українського президента.

Володимир Зеленський заявив у Вашингтоні, що рішення Володимира Путіна шукати переговорів з Дональдом Трампом свідчить про те, що російський президент перебуває в оборонній позиції. Так пишуть оглядачі The Guardian.

"Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно почує про "Томагавки", – сказав Зеленський, маючи на увазі роздуми президента США про постачання крилатих ракет далекого радіуса дії Україні.

"Путін намагається зірвати імпульс до посилення тиску на Росію", – сказав Ден Фрід, колишній чиновник Державного департаменту США. "Побачимо, що станеться завтра (у п'ятницю, коли Зеленський має зустрітися з Трампом – ред.), але шанси просунутися до припинення вогню, підштовхнувши Росію до серйозних стосунків, здається, зменшилися".

Індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти

Ринок, схоже, враховував потенційне припинення імпорту російської нафти до Індії, повідомило видання Reuters у четвер. Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються знизити обсяги імпорту російської нафти, очікуючи його поступового скорочення.

Ціни на нафту у четвер були стабільними і Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, сказав: "Це позитивна подія для ціни на сиру нафту, оскільки це позбавить великого покупця російської нафти". Це сталося після того, як Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому в середу, що Індія припинить імпорт. Індія не підтвердила заяви Трампа – її офіційні особи заявили, що два лідери не розмовляли телефоном у середу, і що пріоритетом було забезпечення енергопостачання Індії.

Тим часом Володимир Путін поскаржився на боротьбу російської нафти з "недобросовісною практикою", стверджуючи, що вона залишається одним з провідних світових виробників. Галузь перебуває під санкціями через війну Путіна проти України. Виступаючи на конференції з питань російської енергетики в Москві, Путін заявив, що європейські країни завдали шкоди власній економіці, скоротивши продажі російського газу, і розкритикував західні обмеження на експорт обладнання до російської нафтової промисловості.