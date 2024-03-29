Чи зможе Зеленський переграти Трампа, а Росія заблокувала спостережну місію ООН щодо санкцій проти Північної Кореї. Акценти світових ЗМІ 29 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 березня.

Чи зможе Зеленський переграти Трампа

Якщо нічого іншого не вдасться, українці сподіваються, що їхній президент зможе використати свою силу переконання, щоб забезпечити подальшу підтримку США, пише Politico.

"Коли ви ведете екзистенційну війну, останнє, про що вам слід турбуватися, – це результат виборів, на які ви не можете вплинути, оскільки вибір роблять інші люди. Вам доведеться працювати з цим вибором, яким би він не був", – цитує видання міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який переконаний, що б не трапилося, Україні доведеться знайти спосіб взаємодії із переможцями виборів у Європі та Америці.

Це, звичайно, може включати колишнього президента США Дональда Трампа, зазначає Politico, якщо йому вдасться кинути виклик традиційним правилам політичної гравітації, як він це часто робив у минулому. Перспектива повернення Трампа до Білого дому нависає над цією війною, і Україна та Європа вже мають неприємне передчуття того, як може виглядати друге президентство Трампа.

"Надзвичайно важливий пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований президентом США Джо Байденом, місяцями гальмується на Капітолійському пагорбі, здебільшого через протрампівських республіканських законодавців. Такі політичні потрясіння і поштовхи, ймовірно, лише посилюватимуться з наближенням президентських виборів у США. І як метелики на полум'я, дедалі більше законодавців, можливо, захочуть прилетіти ближче до світла Трампа, сподіваючись погрітися в ньому заради власної електоральної вигоди", – аналізує ситуацію медіа.

І тут Politico нагадує, що сам Трамп продемонстрував байдужість до територіальної цілісності України, заявивши, що міг би легко закінчити війну протягом 24 годин, наполягаючи на тому, щоб президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін погодилися на врегулювання. Фактично, це означало б, що Москва отримає шматок України і відновить війну, коли їй буде зручно. І на тлі таких закидів видання ставить питання, коли партійні передвиборчі ігри закінчаться, якою буде роль України в Білому домі Трампа? Чи побачать її в тому світлі, в якому вона має бути – як таку, що визначає майбутнє глобальної безпеки, трансатлантичних відносин і навіть безпеки самої Америки?

Старший радник офісу Зеленського Михайло Подоляк робить ставку на те, що так: "Я розумію, що зараз домінує внутрішньополітичний порядок денний, тому що вони готуються до президентських виборів. Але інвестиції в Україну – це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, в її право встановлювати глобальні правила і стежити за тим, щоб їх не порушували".

Оптимістично налаштований Подоляк, пише Politico, також запропонував одне з найбільш інтригуючих пояснень, чому Трамп, можливо, продовжить політику Байдена щодо підтримки України – пояснення, яке сподобається людині, яка, без сумніву, поділяє думку колишнього президента США Келвіна Куліджа про те, що "головною справою американського народу є бізнес".

За його словами, є очевидні "меркантильні вигоди для американського військово-промислового комплексу" у постачанні Україні зброї та боєприпасів, а також у демонстрації того, наскільки їхня зброя є ефективнішою та досконалішою на полі бою порівняно з російською.

І якщо все інше не спрацює, Подоляк покладається на комунікативні навички Зеленського, коли йдеться про те, щоб завоювати Трампа. Інакшими словами, на його ораторський хист.

"Він здатен впливати на емоції та мислення політиків у різних країнах і вміє точно визначати аргументи, які вплинуть на них. Дуже круто спостерігати, як він це робить", – каже радник.

Тим часом у Politico зауважують, що ніхто не сумнівається в риторичній майстерності Зеленського - він неодноразово доводив свою шоуменську здатність підкорювати серця співрозмовників і знаходити спільну мову з різними аудиторіями. Але раніше він також переоцінював свої здібності. Зеленський раніше заявляв, що якщо Путін сподівається, що переобрання Трампа принесе Росії військову перемогу, то російський лідер помиляється. Трамп "ніколи" не підтримає Путіна, заявив він у вересні минулого року. Але ця впевненість з того часу випарувалася, і Зеленський висловив недвозначне занепокоєння з приводу зухвалого припущення Трампа про те, що він може закінчити війну протягом одного дня.

Видання також акцентує, що саме емоційний, ображений Трамп, який легко ображається і дозволяє особистим образам затьмарювати геополітику, найбільше турбує українців у разі поразки Байдена. І є купка прихильників Трампа, які захоплюються Путіним, таких як консервативний коментатор Такер Карлсон і республіканець Марджорі Тейлор Грін, які будуть прагнути роздмухувати полум'я його обурення щодо України.

Натомість американський лобіст України знаходить певну втіху в тому, що Трамп погодився на постачання летальної зброї в Україну, перебуваючи на посаді, змінивши відмову колишнього президента США Барака Обами. Він також зазначив, що Трамп був би радий накласти санкції на будь-яку фірму, яка допомогла російській державній газовій компанії "Газпром" завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Путін нападає і чекає виборів в інших країнах, втручається в них, намагаючись привести до влади тих, хто буде більш зговірливим для нього. Або він так думає, – підкреслив Кулеба. – Але вибори ніколи не працюють на нього, і тому він чекає наступного раунду виборів, сподіваючись, що вони будуть".

Фото: GettyImages

Росія заблокувала спостережну місію ООН щодо санкцій проти Північної Кореї

Росія заблокувала роботу групи експертів ООН, яка роками стежила за санкціями проти Північної Кореї, повідомляє BBC.

Минулого тижня група заявила, що перевіряє повідомлення про те, що Росія порушила правила, купуючи північнокорейську зброю, таку як балістичні ракети, для використання в Україні.

Як нагадує BBC, Рада Безпеки ООН наклала низку санкцій на Пхеньян з 2006 року через його програму ядерної зброї. Ці обмеження залишаються чинними, але група експертів, створена для моніторингу порушень, тепер буде розпущена.

Під час голосування в Раді Безпеки Росія використала своє право вето як постійний член, щоб заблокувати продовження санкцій, в той час, як 13 з 14 інших присутніх країн-членів проголосували "за". Китай, найближчий союзник Пхеньяна, утримався.

Блокування Росією викликало хвилю засудження з боку США, Великобританії, Південної Кореї та інших західних союзників і відбулося після року гучних публічних зустрічей між лідерами Москви і Пхеньяна. Це перший випадок, коли Росія заблокувала роботу групи, склад якої щорічно поновлюється Радою Безпеки ООН протягом 14 років.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у соціальних мережах, що вето Росії рівнозначне "визнанню провини" у використанні північнокорейської зброї у війні.

США, Великобританія і Франція заявили Раді, що Росія змушує "сторожового пса" замовкнути, оскільки той почав повідомляти про порушення правил самою Москвою – зокрема, про закупівлю зброї у Північної Кореї для бойових дій в Україні.

Тим часом представник Південної Кореї в ООН розкритикував "сліпий егоцентризм" Росії і заявив, що вона не має жодних виправдань "для розпуску охоронців" режиму санкцій.

"Це майже можна порівняти зі знищенням системи відеоспостереження, щоб не бути спійманим на гарячому", – зазначив посол Хван Джун Кук.

Натомість російський дипломат Небендзя заявив, що санкції наклали "важкий тягар" на північнокорейський народ, а група "продовжує зосереджуватися на тривіальних питаннях, які не співмірні з проблемами, що стоять перед півостровом".

Тут варто нагадати, що Росія та Китай намагаються переконати Раду Безпеки послабити санкції ще із 2019 року. Експерти ООН стверджують, що Північна Корея продовжує нехтувати санкціями, збільшуючи кількість випробувальних запусків ракет і розробляючи ядерну зброю. Цього року режим запустив супутник-шпигун за допомогою технології, яку, як вважають, надала Росія.

Порушуючи санкції, він також продовжує імпортувати нафтопродукти і відправляти робітників за кордон, а в останньому звіті групи експертів ООН детально описана кампанія кібератак.