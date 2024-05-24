Дискусії про використання заморожених російських активів і заклик Блінкена дозволити Україні стріляти по території Росії. Акценти світових ЗМІ 24 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 травня.

Після поїздки до Києва державний секретар Ентоні Дж. Блінкен закликає президента зняти обмеження на використання Україною американської зброї

Президент Володимир Зеленський був змушений погодитися ніколи не стріляти з американської сучасної зброї по території Росії, оскільки це нібито порушить мандат Байдена "уникнути Третьої світової війни", зазначають у The New York Times.

Однак зараз в адміністрації точаться бурхливі дебати щодо пом’якшення заборони дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові майданчики безпосередньо за кордоном з Росією – цілі, які, за словами пана Зеленського, сприяли нещодавнім територіальним завоюванням Москви.

Офіційні особи заявили, що позиція пана Блінкена змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт у війні з руйнівними результатами. Сили Москви розмістили зброю прямо через кордон із північно-східної України та націлили її на Харків, знаючи, що українці зможуть використовувати лише неамериканські безпілотники та іншу зброю, щоб націлитися на них у відповідь.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон, колишній прем’єр-міністр, заявив під час візиту до Києва перед візитом пана Блінкена, що Україна має абсолютно право завдати удару у відповідь Росії.

Зараз Сполучені Штати розглядають можливість тренувати українських військових всередині країни, а не відправляти їх на полігон у Німеччині. Це вимагало б розміщення американського військового персоналу в Україні, що пан Байден досі забороняв. Виникає питання про те, як Сполучені Штати відреагують, якщо інструктори, які, ймовірно, будуть базуватися поблизу Львова на заході країни, зазнають нападу. Росіяни періодично обстрілювали Львів, хоча він віддалений від основних районів бойових дій.

У приватній розмові з Блінкеном минулого тижня та в інтерв’ю The Times Зеленський стверджував, що на цьому відчайдушному етапі війни критично важливо дозволити йому використовувати американську зброю проти російських військових частин.

"Це частина нашого захисту. Як ми можемо захистити себе від цих атак? Це єдиний спосіб", – сказав Зеленський The Times.

Використати заморожені активи Росії буде нелегко

Країни-члени ЄС нещодавно погодилися отримувати так звані надприбутки зі знерухомлених російських активів, що зберігаються в Euroclear та інших європейських депозитаріях, і використовувати їх на підтримку України, пише POLITICO.

За оцінками, ці прибутки становитимуть від 3 до 5 мільярдів євро на рік, а із загальної суми, призначеної для України цього року, 90 відсотків буде спрямовано до Європейського фонду миру для забезпечення постачання озброєння ЄС, тоді як 10 відсотків буде додано до фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро, який діятиме до 2027 року.

Однак США продовжують тиснути на ЄС, вимагаючи ще більших амбіцій. Початкова вимога президента США Джо Байдена полягала в тому, щоб повністю арештувати і конфіскувати всі заморожені російські активи на Заході.

Значна політична опозиція ідеї конфіскації через занепокоєння щодо правової та фінансової стабільності означала, що прямий арешт заморожених російських активів у Європі є малоймовірним. Усвідомлюючи це, США змінили свою позицію, намагаючись натомість використати несподівані прибутки, які вони генерують.

Останній запит США надійшов за кілька днів до весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, і це пожвавило дискусію в ЄС щодо пошуку більш інноваційних способів використання заморожених російських активів.

Основна інтерпретація останньої пропозиції США, а їх існує декілька, зважаючи на нечіткість формулювань, полягає в тому, що США самостійно, або, можливо, разом з іншими членами G7, випустять новий мільярдний борг для України, можливо, через спеціальний механізм. У широкому сенсі, цей борг буде переданий Києву у вигляді грантів і використаний для підтримки військових зусиль України. Потім ЄС використав би прибутки, отримані від іммобілізованих російських активів, для погашення цього боргу – як основної суми, так і відсотків.

Найбільше занепокоєння викликає те, що план США спирається на дуже невизначений потік доходів від прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів, які, своєю чергою, залежать від режиму санкцій ЄС. Наприклад, що станеться, якби Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США в листопаді, а його заявлена ​​прихильність припинити війну за 24 години призвела б до тиску з метою скасування санкцій і розблокування заморожених російських активів у рамках мирної угоди.

"Пропозиція США говорить про постійне політичне бажання адміністрації Байдена та ЄС стояти за Україною та намагатися попередити політичні ризики, які маячать за горизонтом, враховуючи результативні вибори в США в листопаді. З цієї причини угода, яка передбачає більш амбіційне використання знерухомлених активів Росії для підтримки України, здається більш вірогідною, ніж ні – навіть якщо це займе час", – підсумували у виданні.