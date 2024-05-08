Допомоги, яку Захід зараз надає Україні, буде недостатньо для перемоги, а Росія планувала вбити Зеленського до інавгурації Путіна. Акценти світових ЗМІ 8 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 травня.

Допомоги, яку Захід зараз надає Україні, буде недостатньо для перемоги

Того, як Захід допомагає Україні, буде недостатньо для перемоги. Автократи вважають стриманість і обережність ознаками слабкості, вони бачать силу в рішучості, висловлює свою думку у матеріалі на шпальтах Politico бригадний генерал армії США у відставці та помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Марк Кіммітт.

"Попри те, що боєприпаси можуть незабаром надійти на передову, правда полягає в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять спосіб підтримки війни, то, ймовірно, цього буде занадто мало і занадто пізно", – підкреслює Кімміт.

Він нагадує слова, які два роки тому сказав авторитетний військовий аналітик Сет Джонс – про те, що російська армія розвалюється. Проте зараз заяви Джонса змінилися та набрали тривожного тону: українська армія "перебуває у все більш небезпечному становищі проти російських загарбників", а "без чіткої стратегії США і без постійного постачання західної зброї, розвідки і тренувань пан Путін може перемогти".

На думку Марка Кімміта, така стратегія вимагатиме щонайменше трьох елементів, щоб сповільнити і повернути назад просування Росії.

"По-перше, адміністрація США і їхні союзники по НАТО повинні послабити обмежувальні правила застосування зброї, які вони наклали на обладнання, що постачається Заходом, і дозволити Україні використовувати це обладнання на повну потужність. Британія вже пом'якшила правила застосування зброї, але обмеження, які накладають інші, не дозволяючи Україні здійснювати транскордонні напади і атакувати коронні об'єкти російської дислокації, такі як Чорноморський флот, мають бути скасовані", – пояснює Кімміт.

Він переконаний, рішуча відповідь, а не стриманість, є найкращим способом протистояти тоталітарним загрозам. Тому настав час брати на себе більші ризики з американськими та західними військовими запасами.

"Противники, такі як північнокорейський лідер Кім Чен Ин, беруть до уваги нерішучість США у підтримці друзів і союзників – так само як і Китай, який дивиться через Тайванську протоку. Президент України Володимир Зеленський потребує більше боєприпасів, і такі командири, як ЛаКамера, повинні бачити наслідки для своїх власних місій, якщо Україна перейде під владу Росії – навіть, якщо це буде коштувати їхніх запасів, – переконаний бригадний генерал. – Перемога у війні коштує дорого, але не так дорого, як її програш".

На думку Кімміта, війна викрила головну проблему в логістиці ведення бойових дій: навіть, якби додатковий закон був прийнятий у жовтні минулого року, вже зрозуміло, що військова виробнича база США і їхніх європейських союзників – занадто мала, щоб підтримати навіть звичайну війну середнього масштабу, таку як в Україні. Друга війна була б катастрофічною.

Окрім того, адміністрація США повинна забезпечити набагато більше лідерства, щоб надихнути Захід залишатися в цій боротьбі. Адже стається чимало подій, які активно відвертають увагу від погіршення ситуації в Україні. Тому адміністрація Байдена повинна нагадувати американському народу за кожної нагоди про ціну невдачі в Україні.

Наразі ухвалення Конгресом додаткового бюджету було необхідним, але цього недостатньо, щоб переломити ситуацію в Україні, яка дедалі погіршується.

"Настав час послабити наручники, які ми надягли на Зеленського, і дозволити йому використовувати зброю та обладнання, які ми надаємо. Час ризикнути нашими запасами воєнного часу і дати Зеленському те, що потрібно його солдатам, – підсумовує Кімміт. – Час протистояти не стримуючись".

Фото: gettyimages

Росія планувала вбити Зеленського до інавгурації Путіна

Росія планувала вбити президента Володимира Зеленського та високопоставлених українських силовиків як подарунок Володимиру Путіну з нагоди його інавгурації, пише The Washington Post, посилаючись на інформацію від української влади.

Двоє підозрюваних були полковниками Управління державної охорони України, і були завербовані Федеральною службою безпеки Росії. За даними Служби державної безпеки України, полковники мали надавати ФСБ інформацію про місцеперебування Зеленського та інших високопосадовців, а також вербувати інших осіб, які могли б безпосередньо допомогти у виконанні замахів.

"Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук серед військових, наближених до охорони президента, оперативників, які могли б взяти главу держави в заручники і надалі вбити його", – цитує СБУ WP.

Крім Зеленського, ФСБ також сподівалася вбити голову СБУ Василя Малюка та керівника ГУР Кирила Буданова. Буданова планували "ліквідувати" перед Великоднем, який припав на неділю.

За даними СБУ, для вбивства Буданова полковники мали намір завербувати "агента" з його охорони, який би передав ФСБ координати його місцезнаходження. За координатами, де мав перебувати посадовець, планували завдати ракетного удару. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, зокрема задля знищення слідів застосування дрона.

Обом полковникам висунули звинувачення у державній зраді, одного із них також звинуватили в пособництві у підготовці терористичного акту.

Фото: Офіс президента

Обидва чоловіки почали співпрацювати з ФСБ ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. На відео один з українських полковників розповів, що під час підготовки до терактів отримав зброю, зокрема протипіхотну міну та безпілотники з вибухівкою, які залишив в узгодженому місці на узбіччі траси з Києва до Одеси. Він також отримав боєприпаси до гранатомета.

Під час роботи на ФСБ він встановив контакт з особою в Головному управлінні розвідки Міноборони України і повинен був оцінити "настрої співробітників, які перебувають на службі в охороні Офісу президента", щоб допомогти з майбутніми завданнями.

Керівництво України стало об'єктом численних замахів на вбивство. Минулого місяця польська влада заявила, що заарештувала чоловіка за звинуваченням у тому, що він був готовий передати інформацію російській розвідці, щоб допомогти в можливому замаху на життя Зеленського.