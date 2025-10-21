Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 жовтня.

Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію

фото: Getty Images

У той час як президент Трамп готується до зустрічі з Путіним, яка може відбутися найближчими тижнями, щоб обговорити можливе припинення вогню, високопоставлений німецький генерал попередив, що якщо Росію не зупинити в Україні, демократія в Європі опиниться під загрозою, пише The New York Times.

"Єдина причина, через яку Путін може зупинитися, – це якщо його зупинити", – підкреслив генерал-лейтенант Александр Зольфранк і додав, що для цього потрібен тиск.

Ставки в Україні є фундаментальними, вважає він, "якщо ми хочемо зберегти наш мир і нашу свободу, зберегти наші політичні системи, наші демократії, наш плюралізм, федеральні структури і все, що ми маємо".

Генерал Зольфранк є командувачем об'єднаних сил Німеччини – її оперативних сил на полі бою – а Німеччина є найбільшим союзником України в Європі, зазначає NYT. Він обіймав аналогічну посаду в НАТО, а раніше воював в Афганістані як командувач сил швидкого реагування, які брали участь у серйозних бойових діях.

У той час як Трамп знову намагається вмовити Путіна на перемир'я в Україні, якого Росія не хоче без значних територіальних поступок з боку Києва, генерал Зольфранк заявив, що досягнення післявоєнного світу опиняться під загрозою, якщо Росія переможе в Україні.

За його словами, з кінця Другої світової війни в Німеччині та, ширше, у Центральній і Східній Європі панувало право над силою.

"Якщо Росія досягне успіху, то ці досягнення права, права над силою, будуть втрачені, – сказав він. – Ми повинні підтримати Україну всім, що їй потрібно. Усім, що їй потрібно, щоб зменшити тиск Росії".

Проблема для європейців полягає в тому, що вони взяли на себе безстрокове зобов'язання підтримувати Україну, не маючи власної очевидної стратегії припинення війни, принаймні без тиску США на Росію. А росіяни, за словами генерала, вже "відбудовують і відновлюють свої сухопутні війська, навіть під час нападу на Україну, і вони також постійно навчаються".

На території України на передовій склалася фактична патова ситуація: жодна зі сторін не може здобути значних територіальних переваг у війні, де використовуються важка зброя та все більш досконалі безпілотні літальні апарати. Літня наступальна операція Росії принесла дуже незначні результати. Натомість обидві сторони намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі супротивника за допомогою ракет та безпілотників великої дальності: Росія – енергетичним та тепловим електростанціям України, Україна – нафтопереробним заводам та трубопроводам Росії.

"Війна, звичайно, є дуже непередбачуваною, але лінія фронту залишається досить статичною, – сказав Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик, який часто відвідує лінію фронту в Україні. – Ні російські, ні українські війська, ймовірно, не зможуть досягти прориву в найближчі шість місяців. Росіянам бракує оперативних можливостей, щоб скористатися будь-якими проривами в лінії, а українській стороні бракує людських ресурсів".

За даними британського Міністерства оборони, минулого місяця Росія захопила значно менше території України, ніж у серпні.

Оскільки Трамп більше не надає фінансову допомогу Україні, а лише пропонує продавати європейцям американську зброю для постачання Києву, європейці борються за гроші. За винятком Німеччини, основні європейські країни мають високий рівень боргу і мало місця у своїх бюджетах для додаткових витрат на Україну, крім того, що зараз вимагає від них НАТО. Французи мають проблеми з ухваленням будь-якого бюджету.

Тому Європейська комісія в Брюсселі намагається розробити легальні способи використання 220 мільярдів євро (257 мільярдів доларів) заморожених російських активів в Європі як застави для безвідсоткової позики Україні.

Запропонована позика спочатку буде гарантована державами-членами Європейського Союзу, а згодом підкріплена бюджетом ЄС (з наступного довгострокового бюджетного циклу, після 2028 року). Кошти будуть використані як для закупівлі зброї в Європі та США, так і для інвестицій у власне розширення оборонної промисловості України. Однак поки що проти цієї ідеї виступають Бельгія, яка володіє більшістю заморожених активів і побоюється юридичної відповідальності, та Європейський центральний банк, який побоюється шкоди для євро.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО та Європи, яка відбулася минулого тижня, підрахували, що лише наступного року Україні знадобиться близько 120 мільярдів доларів.

Минулого тижня Європейська комісія опублікувала нечітку "Дорожню карту оборонної готовності до 2030 року". У ній зазначено, що до того часу "Європа потребує достатньо сильної європейської оборонної позиції, щоб надійно стримувати своїх супротивників, а також реагувати на будь-які агресії". Зокрема, у документі йдеться про те, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в найближчому майбутньому".

Брюссель вважає, що протягом наступного десятиліття на оборону, ймовірно, доведеться витратити 4 трильйони доларів.

Канцлер Мерц заявив, що має намір створити "найбільшу конвенційну армію в Європі", що є серйозним завданням, яке передбачає не лише збільшення кількості солдатів.

Генерал Зольфранк заявив, що метою є досягнення "kriegstüchtig", або повної "бойової готовності", до 2029 року. За його словами, для Німеччини головними завданнями є збільшення чисельності збройних сил з нинішніх 182 тисяч до 260 тисяч, з додатковими 200 тисячами навчених резервістів; налагодження кращих і швидших зв'язків між технологічною та військовою галузями; а також скорочення бюрократії для отримання сучасного обладнання.

Питання кадрів є надзвичайно важливим. Уряд Німеччини обговорює нову версію призову на військову службу, яка зосереджується на залученні добровольців, а вже потім, у разі необхідності, на обов'язковій службі. Але генерал Зольфранк висловив упевненість, що нове покоління молодих німців, з огляду на вторгнення в Україну, розуміє, що Росія становить явну і реальну небезпеку – і її необхідно стримувати.

Коли він вступив до армії в 1986 році, під час холодної війни, ставши командиром бронетанкового взводу, "ми точно знали, де захищати і що робити".

"Тепер ми маємо знову навчитися, що мир – це не щось, що просто є, – сказав генерал. – Задля миру треба працювати".

Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я

Джон Гілі, фото: gettyimages

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляє, що вже виділив мільйони на витрати, щоб "багатонаціональні сили України" під керівництвом Великої Британії та Франції були готові до швидкого розгортання, якщо мирні переговори приведуть до перемир'я, повідомляє The Guardian.

Вартість внеску Великої Британії у стабілізаційні сили для України після припинення вогню становитиме "значно більше ніж 100 млн фунтів стерлінгів", підкреслив Гілі.

"Мир можливий, і якщо президент Трамп зможе домогтися миру, ми будемо готові допомогти забезпечити цей мир на довгий термін. Для цього нам потрібно інвестувати і підготувати наші сили до розгортання, – сказав Гілі, і додав: – Я вже виділив мільйони фунтів на підготовку до можливого розгортання військ у разі встановлення миру. І я очікую, що вартість цього перевищить 100 мільйонів фунтів".

Як зауважує видання, хоча існує скептицизм щодо того, чи серйозно Путін налаштований закінчити майже чотирирічну повномасштабну війну, перспектива саміту в Будапешті між російським лідером і президентом США в найближчі кілька тижнів підвищила ймовірність того, що бойові дії можуть закінчитися.

До складу багатонаціональних сил входять 30 країн, які, як очікується, зроблять свій внесок у миротворчі сили, якщо Росія і Україна зможуть домовитися про припинення вогню. Спочатку ними керуватиме французький генерал, а через рік ця посада і штаб-квартира перейдуть до Великої Британії.

Їхніми основними функціями будуть операції з охорони повітряного простору в стилі НАТО для безпеки повітряного простору країни та морські сили безпеки для підтримки існуючих сил Чорноморського флоту Туреччини, Румунії та Болгарії, що займаються розмінуванням.

Але хоча Гілі заявив, що Стармер пообіцяв "британські війська на землі", сухопутні сили будуть обмежені фахівцями з логістики, озброєння та підготовки, які допоможуть українській армії захистити країну від майбутніх атак.