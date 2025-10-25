Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ про Україну Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
Огляд

Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня

Тетяна Яворська
25 жовтня, 2025 субота
12:44
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Президент України Володимир Зеленський закликав США розширити санкції проти російської нафти з двох компаній на весь сектор, а російський посланець Кирило Дмитрієв відвідав США через кілька днів після того, як Трамп запровадив санкції проти Москви

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 жовтня.

Представник Путіна вирушив до Штатів

Російський посланець Кирило Дмитрієв відвідав США для "офіційних" переговорів через кілька днів після того, як Трамп запровадив санкції проти Москви.

За даними джерел, пише CNN, очікується, що Кирило Дмитрієв, спеціальний посланець Кремля, зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф прийматиме Дмитрієва в Маямі. 

У дописі, опублікованому в X Friday, Дмитрієв заявив, що його візит був "запланований деякий час тому на основі запрошення американської сторони". Він додав, що діалог між його країною та США "життєво важливий для світу і має продовжуватися з повним розумінням позиції Росії та повагою до її національних інтересів".

Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною. Путін заявив, що санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, назвавши їх спробою чинити тиск на Москву.

Якими будуть наслідки санкцій проти російської нафти

Європейці обіцяють "задушити" російський нафтовий сектор після санкцій Трампа. Кір Стармер пообіцяв "вилучити російську нафту та газ зі світового ринку", щоб зберегти імпульс до припинення війни в Україні після тижня, коли потенційний саміт провалився. Про це пише Politico.

Стармер провів зустріч союзників України, яка мала на меті розвинути найбільше втручання Дональда Трампа проти Володимира Путіна. Йдеться про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній.

З моменту свого формування переговори коаліції були зосереджені на способах гарантування безпеки у разі припинення вогню. Однак цього тижня розмова була більш зосереджена на тому, як посилити тиск на Путіна, щоб він відновив мирні переговори в умовах непохитності російського лідера

Розширити санкції проти російської нафти закликає Сполучені Штата Володимир Зеленський. Президент України, на переговорах у Лондоні з двома десятками європейських лідерів, зазначив, що, на його думку, що США повинні розширити санкції проти російської нафти і накласти їх не на дві компанії, а на весь сектор. Про це пише Associated Press.

Ракети далекого радіуса для України

Там же Володимир Зеленський закликав до постачання ракет далекої дальності у відповідь на дії Росії, пишуть іноземні оглядачі на The Guardian.

На зустрічі український лідер вирішив не лобіювати відкрито постачання американських крилатих ракет "Томагавк", а натомість наголосив на необхідності співпраці Заходу. Однак прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вони можуть зробити більше для посилення ракетних можливостей Києва далекої дальності. 

"Я думаю, що ми можемо зробити ще більше в галузі можливостей, зокрема… далекобійних можливостей і, звичайно, життєво важливої ​​роботи для коаліції охочих, коли йдеться про необхідні гарантії безпеки", – сказав британський прем'єр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що обговорював питання відправки ракет "Томагавк" в Україну з президентом США Дональдом Трампом, і воно все ще розглядається. 

"Щодо, зокрема, "Томагавків", звичайно, ми з президентом це обговорювали. Це питання залишається на розгляді президента, і знову ж таки, рішення за США", – сказав Рютте.

Також у Британії обговорювали способи захисту енергосистеми України від майже щоденних атак безпілотників та ракет Росії з наближенням зими та посилення української протиповітряної оборони.ї

Російські активи для потреб України

Кір Стармер заявив у п'ятницю, що під час зустрічі була "абсолютна ясність" у тому, що прогрес у використанні заморожених російських активів для фінансування кредиту на підтримку України має бути досягнутий швидко, пише Reuters.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що рішення щодо використання російських активів має бути знайдено до Різдва.

"Ми повинні працювати таким чином, щоб знайти рішення до Святвечору, аби забезпечити фінансування України протягом наступних років", – сказала вона журналістам, – "Я впевнена, що ми зможемо це зробити".

Стармер привітав останній пакет санкцій ЄС проти Росії, але сказав, що на зустрічі було абсолютно зрозуміло, що прогрес у використанні заморожених активів має "досягтися у стислі терміни".

Теги:
Статті
Новини
Світ
зброя
Війна з Росією
США
Велика Британiя
переговори з РФ
зброя для України
Кір Стармер
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
25 жовтня, 2025 субота
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Київ
+9.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
01:03
Військова омбудсменка Решетилова закликала до детального розслідування загибелі чоловіка після мобілізації у Києві
00:28
тіньовий флот росії
Танкер "тіньового флоту" РФ перевантажив пальне біля узбережжя Малайзії, ймовірно китайському судну, - Bloomberg
2025, п'ятниця
24 жовтня
22:30
президент Колумбії Густаво Петро
США запровадили санкції проти президента Колумбії Петро
21:54
"Безпека й оборона, енергетика і підтримка прифронтових регіонів": Свириденко відзвітувала про перші 100 днів роботи свого уряду
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
21:06
Ексклюзив
Трамп і Путін
Набір інструментів, які є у США щодо Кремля, буде реалізований, - російський опозиційний політексперт Морозов
21:03
Володимир Зеленський
"Буде більше санкцій проти Росії": Зеленський заявив, що на зустрічі Коаліції охочих погодили непублічні рішення, "які можуть нам сильно допомогти"
20:50
Саміт ЄС, Марк Рютте
"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV