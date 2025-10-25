Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 жовтня.

Представник Путіна вирушив до Штатів

Російський посланець Кирило Дмитрієв відвідав США для "офіційних" переговорів через кілька днів після того, як Трамп запровадив санкції проти Москви.

За даними джерел, пише CNN, очікується, що Кирило Дмитрієв, спеціальний посланець Кремля, зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф прийматиме Дмитрієва в Маямі.

У дописі, опублікованому в X Friday, Дмитрієв заявив, що його візит був "запланований деякий час тому на основі запрошення американської сторони". Він додав, що діалог між його країною та США "життєво важливий для світу і має продовжуватися з повним розумінням позиції Росії та повагою до її національних інтересів".

Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною. Путін заявив, що санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, назвавши їх спробою чинити тиск на Москву.

Якими будуть наслідки санкцій проти російської нафти

Європейці обіцяють "задушити" російський нафтовий сектор після санкцій Трампа. Кір Стармер пообіцяв "вилучити російську нафту та газ зі світового ринку", щоб зберегти імпульс до припинення війни в Україні після тижня, коли потенційний саміт провалився. Про це пише Politico.

Стармер провів зустріч союзників України, яка мала на меті розвинути найбільше втручання Дональда Трампа проти Володимира Путіна. Йдеться про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній.

З моменту свого формування переговори коаліції були зосереджені на способах гарантування безпеки у разі припинення вогню. Однак цього тижня розмова була більш зосереджена на тому, як посилити тиск на Путіна, щоб він відновив мирні переговори в умовах непохитності російського лідера

Розширити санкції проти російської нафти закликає Сполучені Штата Володимир Зеленський. Президент України, на переговорах у Лондоні з двома десятками європейських лідерів, зазначив, що, на його думку, що США повинні розширити санкції проти російської нафти і накласти їх не на дві компанії, а на весь сектор. Про це пише Associated Press.

Ракети далекого радіуса для України

Там же Володимир Зеленський закликав до постачання ракет далекої дальності у відповідь на дії Росії, пишуть іноземні оглядачі на The Guardian.

На зустрічі український лідер вирішив не лобіювати відкрито постачання американських крилатих ракет "Томагавк", а натомість наголосив на необхідності співпраці Заходу. Однак прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вони можуть зробити більше для посилення ракетних можливостей Києва далекої дальності.

"Я думаю, що ми можемо зробити ще більше в галузі можливостей, зокрема… далекобійних можливостей і, звичайно, життєво важливої ​​роботи для коаліції охочих, коли йдеться про необхідні гарантії безпеки", – сказав британський прем'єр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що обговорював питання відправки ракет "Томагавк" в Україну з президентом США Дональдом Трампом, і воно все ще розглядається.

"Щодо, зокрема, "Томагавків", звичайно, ми з президентом це обговорювали. Це питання залишається на розгляді президента, і знову ж таки, рішення за США", – сказав Рютте.

Також у Британії обговорювали способи захисту енергосистеми України від майже щоденних атак безпілотників та ракет Росії з наближенням зими та посилення української протиповітряної оборони.ї

Російські активи для потреб України

Кір Стармер заявив у п'ятницю, що під час зустрічі була "абсолютна ясність" у тому, що прогрес у використанні заморожених російських активів для фінансування кредиту на підтримку України має бути досягнутий швидко, пише Reuters.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що рішення щодо використання російських активів має бути знайдено до Різдва.

"Ми повинні працювати таким чином, щоб знайти рішення до Святвечору, аби забезпечити фінансування України протягом наступних років", – сказала вона журналістам, – "Я впевнена, що ми зможемо це зробити".

Стармер привітав останній пакет санкцій ЄС проти Росії, але сказав, що на зустрічі було абсолютно зрозуміло, що прогрес у використанні заморожених активів має "досягтися у стислі терміни".