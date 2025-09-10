"Європа повинна боротися": ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн про безпеку, Україну та агресію РФ

"Сьогодні я закликаю до єдності": фон дер Ляєн про нові виклики для Європи

У контексті нових безпекових викликів, які вже давно нависали грозовими хмарами над Європейським Союзом, але пролилися відчутно холодним дощем саме у день промови, логічним та зрозумілим стає заклик Урсули фон дер Ляєн до єдності у всіх аспектах співпраці.

"Європа повинна боротися. За своє місце у світі, де багато важливих гравців ставляться до Європи або з неоднозначними почуттями, або відкрито вороже. У світі імперських амбіцій та імперських воєн. У світі, де залежності безжально використовуються. І саме тому настав час для нової Європи", – переконує фон дер Ляєн.

Чи здатна Європа витримати цю боротьбу, чи є вона достатньо єдиною, чи відчуває, наскільки це питання є нагальним, ставить важливі запитання президентка Єврокомісії.

"Сьогодні я закликаю до єдності. До єдності між державами-членами. До єдності між інституціями Союзу. До єдності між проєвропейськими демократичними силами в цій залі. Я та все колегіум комісарів сьогодні тут з вами, готові разом це втілити в життя. Готові зміцнити проєвропейську демократичну більшість. Тому що тільки вона може принести користь європейцям", – наголошує вона.

Повернення українських дітей

Під час цьогорічної промови у залі Європарламенту був присутній український підліток Саша з Маріуполя, чиєю історією боротьби та порятунку поділилася президентка Єврокомісії, наголошуючи на важливості пам'ятати про дітей України, яких викрадає Росія.

Саші було лише 11, коли його забрали від мами у Маріуполі та самого вивезли в окупований Донецьк. Завдяки власній винахідливості та випадку долі дорогою йому вдалося зв'язатися з бабусею Людмилою, а вже вона, долаючи неймовірно складні перешкоди, через територію кількох країн, змогла дістатись до онука і забрати його. Тим часом його маму шукають і досі.

"На жаль, історія Саші не є винятком. Доля десятків тисяч українських дітей невідома. Викрадених. Залякуваних. Змушених зректися своєї ідентичності. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти українським дітям. У цьому контексті я можу оголосити, що разом з Україною та іншими партнерами я буду господинею саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, – анонсувала фон дер Ляєн, і переконано заявила: – Кожна викрадена дитина має повернутися".

"Свобода України – це свобода Європи", коли Росія відкидає дипломатичні шляхи

Як і інші європейські політики й лідери, фон дер Ляєн вкотре нагадує, що війна повинна закінчитися справедливим і тривалим миром для України, "бо свобода України – це свобода Європи".

Тим часом президентка Європейської комісії зізнається, що спостерігати за перебігом подій на Алясці – було нелегкою справою.

"Однак лише через кілька днів європейські лідери прибули до Вашингтона, щоб підтримати президента Зеленського та гарантувати виконання зобов'язань. З того часу було досягнуто реального прогресу", – відзначила політикиня.

Вона нагадала, що тільки минулого тижня 26 країн, які входять до "коаліції охочих", заявили про готовність стати частиною безпекових сил в Україні або зробити фінансовий внесок – у випадку припинення вогню.

"Але ми всі бачили, що означає російська "дипломатія". Путін відмовляється зустрічатися з президентом Зеленським. Минулого тижня Росія здійснила атаку, використовуючи найбільшу кількість дронів і балістичних ракет за всю історію", – сказала Урсула фон дер Ляєн, акцентуючи на тому, що росіяни відкидають будь-які дипломатичні шляхи врегулювання війни та продовжують терор українського мирного населення.

Підтримкою України: Європа має чітко відповісти Росії на атаку Польщі

Урсула фон дер Ляєн відреагувала на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі вранці 10 вересня, зокрема, зазначивши, що Європа висловлює повну солідарність з Польщею.

"Повідомлення Путіна є чітким – і наша реакція також має бути чіткою. Ми маємо чинити більший тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Ми маємо накласти більше санкцій", – підкреслила промовиця.

За словами фон дер Ляєн, зараз вони працюють над 19-м пакетом у співпраці з партнерами. У ньому зосереджуються, зокрема, на прискоренні відмови від російських викопних палив, тіньового флоту та участі третіх країн.

"Водночас ми маємо забезпечити більшу підтримку Україні. Ніхто не допоміг Україні так сильно, як Європа. Наразі ми надали військову та фінансову допомогу на суму майже 170 мільярдів євро, а потрібно буде ще більше, – розповіла президентка ЄК, і додала: – Цей тягар не повинен лягати виключно на європейських платників податків. Це війна Росії. І саме Росія повинна за неї заплатити".

Вона переконана, що необхідно якомога швидше напрацювати рішення, яке дозволить фінансувати воєнні дії України коштом заморожених російських активів.

"Завдяки цим коштам ми можемо надати Україні позику на майбутню військову репарацію з використанням заморожених російських активів. Самі активи не будуть зачеплені, але ризики доведеться приймати спільно. Україна поверне позику лише тоді, коли Росія виплатить належні репарації", – пояснює фон дер Ляєн.

За її словами, разом із тим, що ці кошти можуть вже зараз допомогти Україні, вони також будуть важливими для безпеки України в середньо- та довгостроковій перспективі. Зокрема, і для фінансування потужних українських збройних сил як першої лінії гарантії безпеки.

Qualitative Military Edge, або "Якісна військова перевага" та 6 мільярдів євро на дрони

Урсула фон дер Ляєн також оголосила про нову програму під назвою "Якісна військова перевага" – Qualitative Military Edge, яка буде покликана підтримувати інвестиції у потенціал української армії.

"Сьогодні використання дронів Україною відповідає за понад дві третини втрат російської техніки. Це не тільки перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості в наших відкритих суспільствах. Однак Росія швидко наздоганяє, підтримувана іранськими "шахедами". І використовує переваги масового промислового виробництва", – зазначає політикиня.

За словами фон дер Ляєн, Європа може використати свою промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій війні з використанням дронів. Таким чином випадає можливість перетворити українську винахідливість на бойову перевагу – і на спільну індустріалізацію з ЄС.

"Тому я також можу оголосити, що Європа виділить 6 млрд євро з позики в рамках ERA і укладе союз з Україною в галузі безпілотників. Україна має винахідливість, – заявила вона, і наголосила: – Тепер їй потрібен імпульс. Разом ми можемо цього досягти: щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свої позиції".

Європа повинна бути готова взяти на себе відповідальність за свою безпеку

Попри те запевнення фон дер Ляєн, що роль НАТО буде як і раніше мати вирішальне значення у безпекових питаннях, вона переконана, що Європі час брати цю відповідальність у власні руки. Адже тільки сильна і надійна європейська оборонна позиція може гарантувати, власне, цю безпеку.

Президентка нагадала, що на початку цього року був започаткований план "Готовність 2030", завдяки якому буде можливо мобілізувати до 800 млрд євро на інвестиції в оборону. Він включає інструмент SAFE, готовий надати 150 млрд євро на спільні замовлення в галузі оборони. Дев'ятнадцять держав-членів вже подали заявки і реєстрація закрита.

"Ми працюємо над тим, щоб надати бонус тим, хто підтримує Україну або купує українське обладнання. Це надзвичайна фінансова допомога у відповідь на нагальну потребу. Тиждень тому я могла переконатися в цьому на власні очі під час візиту до країн-членів, що перебувають на передовій. Вони найкраще знають про загрозу з боку Росії. Без сумніву: східний фланг Європи захищає всю Європу. Від Балтійського до Чорного моря. Тому ми маємо інвестувати в його підтримку в рамках оборони східного флангу", – сказала політикиня.

Урсула фон дер Ляєн також відзначила важливість інвестицій в супутниковий моніторинг у режимі реального часу, щоб жодне переміщення сил не залишилося непоміченим.