Індія відправила вибухові речовини до Росії попри попередження США, а Зеленський змінив позицію після суспільного резонансу. Акценти світових ЗМІ 25 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 липня.

Індія відправила вибухові речовини до Росії попри попередження США

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Згідно з даними індійської митниці, опублікованими Reuters, індійська компанія в грудні відправила до Росії вибухові речовини військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, попри погрози США ввести санкції проти будь-яких суб'єктів, що підтримують військові дії Росії в Україні.

Служби безпеки України, має зв'язки з військовими Москви. Представник СБУ повідомив, що у квітні Україна здійснила атаку безпілотниками на завод, який належить Промсинтезу.

Інша російська компанія є дочірньою компанією іспанського виробника вибухових речовин Maxam, який своєю чергою контролюється нью-йоркською приватною інвестиційною компанією Rhone Capital.

Уряд США визнав октоген "критично важливим для військових дій Росії" і попередив фінансові установи про недопустимість сприяння продажу цієї речовини Москві.

Згідно з даними Центру технічної інформації Міністерства оборони США та відповідних оборонних дослідницьких програм, HMX широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах і пластикових вибухових речовинах для сучасних військових систем.

Про продаж HMX російським фірмам раніше не повідомлялося.

Індія, яка нещодавно налагодила тісніші зв'язки зі США, намагаючись врівноважити зростаючий вплив Китаю, не відмовилася від своїх давніх військових та економічних зв'язків з Москвою. Торгівля Індії з Росією, особливо закупівля російської нафти, залишається стабільною, навіть попри спроби західних країн підірвати військову економіку Росії за допомогою санкцій.

Раніше в липні президент США Дональд Трамп погрожував накласти 100% мито на країни, які продовжують купувати російську нафту.

За інформацією трьох юристів, які спеціалізуються на санкціях, Міністерство фінансів США має повноваження накладати санкції на тих, хто продає HMX та подібні речовини Росії. HMX відомий як "вибуховий матеріал високої потужності", а це означає, що він швидко вибухає і призначений для максимального руйнування.

Reuters не має жодних відомостей про те, що поставки HMX порушували політику уряду Індії. Один індійський чиновник, обізнаний з цими поставками, заявив, що ця сполука має деякі обмежені цивільні застосування, крім більш відомих військових.

"Індія здійснює експорт товарів подвійного призначення з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження та на основі надійної правової та нормативної бази, яка включає комплексну оцінку відповідних критеріїв щодо такого експорту", – сказали у Міністерстві закордонних справ Індії.

Державний департамент США не прокоментував конкретні поставки, про які повідомило Reuters, але заявив, що неодноразово повідомляв Індії про те, що компанії, які ведуть військовий бізнес, ризикують зазнати санкцій.

"Ми неодноразово давали зрозуміти всім нашим партнерам, включаючи Індію, що будь-яка іноземна компанія або фінансова установа, яка веде бізнес з військово-промисловою базою Росії, ризикує потрапити під санкції США", – заявили у Держдепі.

Державний департамент не відповів на додаткове запитання щодо фінансових інтересів американських та іспанських компаній в одній з російських компаній-одержувачів.

"Хоча Індія зазвичай не входить до числа основних юрисдикцій, які використовуються для обходу санкцій, ми усвідомлюємо, що можуть траплятися поодинокі випадки", – сказав Reuters радник президента України Владислав Власюк.

Агентство Reuters виявило дві партії HMX, відправлені в грудні індійською фірмою Ideal Detonators Private Limited, обидві з яких були розвантажені в Санкт-Петербурзі, згідно з даними індійської митниці. Індійський урядовець, який має пряму інформацію про ці поставки, підтвердив їх.

Один вантаж, вартістю 405 200 доларів, був придбаний російською компанією High Technology Initiation Systems, або HTIS, як показали дані. Інший вантаж, вартістю понад 1 мільйон доларів, був придбаний компанією Promsintez. Обидва покупці базуються в Самарській області, поблизу кордону з Казахстаном на півдні Росії.

HTIS заявляє на своєму веб-сайті, що виробляє вибухові речовини для відкритих і підземних гірничих робіт та інженерних проектів. Вона описує себе як дочірню компанію мадридської Maxam, яка своєю чергою контролюється Rhone Capital, приватною інвестиційною компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, заснованою колишніми банкірами Goldman Sachs і Lazard.

Хоча кілька індійських організацій були піддані санкціям під час адміністрації колишнього президента США Джо Байдена за підтримку військових дій Росії, санкції застосовувалися помірковано через геополітичні міркування. За адміністрації Трампа робота над санкціями, пов'язаними з Росією, сповільнилася, і незрозуміло, чи вживатимуть США подальших заходів проти індійських компаній, які ведуть бізнес з оборонною промисловістю Росії.

Зеленський змінив позицію після суспільного резонансу

фото: Андріана Стахів

Президент України Володимир Зеленський відступив від своїх суперечливих змін в антикорупційних органах країни після обурення всередині країни та за кордоном, пише Politico.

У вівторок Зеленський підписав закон, який підпорядкував антикорупційні органи України лояльному до президента генеральному прокурору, що, на думку антикорупційних органів, фактично знищило їхню незалежність.

Через два дні Зеленський представив ще один законопроєкт, який скасовує ці зміни, після того, як у середу ввечері він заявив, що "почув думку громадськості".

Законопроект ще має бути ухвалений парламентом, де, як попереджають деякі активісти, він ризикує бути заблокованим власними депутатами Зеленського.

Зміна курсу відбулася після того, як українці вийшли на вулиці на перші антиурядові протести з початку повномасштабного вторгнення Росії, а європейські партнери – так само вперше з 2022 року – засудили дії Києва.

Європейські чиновники попередили, що ламання через коліно антикорупційних органів може коштувати Україні фінансової допомоги та заявки на вступ до Європейського Союзу.

Раніше в четвер Зеленський продовжував наполягати на тому, що антикорупційні органи є неефективними і потребують захисту від "російського впливу", посилаючись на звинувачення у співпраці деяких агентів з Росією, які, на думку критиків, є лише приводом для підриву їхньої незалежності.

Ухвалений у четвер законопроєкт позбавляє генерального прокурора нових повноважень над агентствами і запроваджує незначні гарантії для правоохоронців, такі як додаткові перевірки агентів на поліграфі.

Опозиційний депутат Ярослав Железняк заявив, що нові перевірки, хоча і не є шкідливими, але матимуть незначний вплив, оскільки більшість з них вже запроваджені.