Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
Огляд

Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня

Володимир Федорович
1 вересня, 2025 понедiлок
11:07
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява Фрідріха Мерца про підготовку до затяжної війни в Україні та Путін і Сі, які стояли пліч-о-пліч, коли Китай позиціював себе як альтернативного світового лідера

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 1 вересня. 

Німецький політик Мерц готується до тривалої війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він морально готується до тривалої війни в Україні, пише Politico

Попри це, у матеріалі закцентували, що політик не став відповідати на питання, чи буде Берлін направляти миротворчі війська в разі припинення вогню.

У недільному телеінтерв'ю Мерц зазначив, що якби він не вирішив змінити правила щодо боргу Німеччини, щоб дозволити їй масово інвестувати в оборону, альянс НАТО, ймовірно, розпався б у червні.

"Я морально готуюся до того, що ця війна може затягнутися надовго. Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але, звичайно, не ціною капітуляції України", – сказав він телеканалу ZDF, відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що наступного року вдасться досягти перемир'я.

Фрідріх Мерц

фото: Getty Images

 

Також у Politico нагадали, що минулого тижня Мерц висловив скептицизм щодо результативності поточних мирних зусиль президента США Дональда Трампа та російського диктатора. 

"Я хотів би, щоб Сполучені Штати Америки співпрацювали з нами для розв'язання цієї проблеми якомога довше. Дипломатія – це не те, що можна перемкнути перемикач за одну ніч, і все знову буде добре. Це тривалий процес", – зазначив Мерц.

Окрім того, на запитання про гарантії безпеки, покликані захистити Україну від чергового російського нападу в разі укладення мирної угоди, Мерц відповів, що "пріоритетом номер один є підтримка української армії, щоб вона могла захищати цю країну в довгостроковій перспективі. Це абсолютний пріоритет, і ми почнемо це робити вже зараз".

Натомість на запитання, чи буде Німеччина готова надіслати війська до України в разі припинення вогню, Мерц наголосив, що будь-яке розгортання іноземних військ вимагає схвалення Бундестагу. Хоча і не уточнив, як саме може виглядати розгортання німецьких військ і чи підтримує він такий крок.

У виданні додали, що, попри значне збільшення військових витрат, Німеччина постала перед труднощами у наборі та підготовці боєздатних солдатів, а чисельність військ залишилася на рівні близько 182 тис. осіб, всупереч значним зусиллям з її збільшення.

Китайський лідер Сі Цзіньпін позиціонує свою країну як силу, що сприяє глобальній економічній стабільності

Очільник Китайської народної республіки обіцяє виділити сотні мільйонів доларів на підтримку своїх партнерів у той час, коли президент США Дональд Трамп веде глобальну тарифну війну і скорочує іноземну допомогу в рамках своєї політики "Америка понад усе", повідомляє видання CNN

Відповідні заяви китайського лідера пролунали під час виступу в понеділок, який, як вказали у виданні, є центральною подією дводенного саміту, організованого з метою підкреслити глобальне лідерство Китаю. Окрім того, на цій події КНР показало тісне і тривале партнерство з Росією, оскільки ці дві сусідні країни прагнуть перерозподілити глобальну владу на свою користь коштом США та їх союзників.

"Ми повинні використовувати силу наших мегаринків та економічну взаємодоповнюваність між державами-членами і покращувати умови для торгівлі та інвестицій", – заявив Сі світовим лідерам, які зібралися в китайському портовому місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що підтримується Пекіном і Москвою.

Сі, Моді та Путін на саміті ШОС

Сі, Моді та Путін на саміті ШОС, фото: Facebook Віктор Шлінчака

Окремим та суттєвим підтвердженням вказаного вище називають обіцянку лідера КНР виділити цього року 2 млрд юанів ($ 280 млн) у вигляді грантів країнам-членам ШОС, а також додаткові 10 млрд юанів ($ 1,4 млрд) у вигляді кредитів банківському консорціуму ШОС. Він також закликав якнайшвидше створити Банк розвитку ШОС для підтримки безпеки та економічного співробітництва в рамках блоку.

Не називаючи Сполучених Штатів, Сі пообіцяв протистояти "гегемонізму", "менталітету холодної війни" та "практикам залякування" у своїй промові перед політичними важковаговиками з усього світу, включаючи російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

У CNN зазначили, що ці фрази Сі часто використовує для критики того, що він вважає світовим порядком, в якому домінують США та їхні західні союзники. У той час як Трамп насторожує країни своєю глобальною торговельною війною, виходом з міжнародних організацій, скороченням іноземної допомоги та погрозами в соціальних мережах, Пекін вважає, що США підривають міжнародний порядок, який він намагався побудувати, і бачить можливість просунути свою власну візію як альтернативу.

"Ми повинні виступати за рівноправний і впорядкований багатополярний світ, за економічну глобалізацію, яка приносить користь усім і є інклюзивною, а також за більш справедливу і рівноправну систему глобального управління", – заявив Сі.

Вочевидь, висловлювання очільника КНР підтримав Путін, закликавши ШОС сформувати "нову систему" безпеки в Євразії, позиціонуючи її як альтернативу західним альянсам, проти яких він давно виступає.

Читайте також: "Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо

