КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 жовтня.

КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу

Кім Чен Ин, фото: reuters

Кім Чен Ин продемонстрував нові системи озброєння на параді в Пхеньяні, на якому були присутні почесні гості з Китаю та Росії, що стало черговим проявом їхньої солідарності проти західного глобального лідерства, пише The Washington Post.

Північна Корея представила нову міжконтинентальну балістичну ракету, яку назвала "найпотужнішою" ядерною зброєю на сьогодні, та вшанувала солдатів, які воювали в Росії, під час великого військового параду, присвяченого 80-річчю правлячої Трудової партії Кореї.

Парад, що ознаменував одне з найбільших свят КНДР, відбувся в п'ятницю ввечері на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, як повідомили державні ЗМІ. На ньому були представлені десятки тисяч солдатів, які крокували під дощем, барвисте феєрверк-шоу та деякі з найновіших видів озброєння країни, зокрема системи залпового вогню, безпілотники, зенітні ракетні системи, гіперзвукові планерні апарати та зірка шоу: "нове покоління" Hwasong-20 – міжконтинентальної балістичної ракета на твердому паливі, яка може досягти континентальної частини США.

Присутність кількох високопоставлених іноземних діячів стала рідкісним випадком для однієї з найбільш ізольованих країн світу. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, близький соратник Путіна і заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв, а також голова Комуністичної партії В'єтнаму То Лам прибули в четвер до Пхеньяну зі своїми делегаціями.

Спостерігаючи на парадом у такій компанії, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв створити "непереможну" військову силу. Він вшанував понад 12 тисяч солдатів, відправлених до Курської області Росії для війни з Україною, тисячі з яких загинули, за даними американських, українських та південнокорейських чиновників.

Візит росіян став для Пхеньяна і Москви нагодою підтвердити зміцнення військових і економічних відносин між країнами. Як повідомили в четвер північнокорейські державні ЗМІ, обидві країни підписали спільну заяву про подальшу співпрацю.

Високопоставлені гості прибули лише через місяць після того, як Кім з'явився на величезному військовому параді китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні, де відлюдний диктатор спілкувався з двома десятками інших світових лідерів. Там Китай ставився до Кіма з незвичайною повагою, розмістивши його та Путіна по обидва боки від Сі, демонструючи нову антизахідну коаліцію.

На власному параді Кім, здається, хотів передати схоже повідомлення: що він є ключовим членом мережі лідерів, які все більше співпрацюють між собою, щоб кинути виклик світу, очолюваному Заходом, як зауважила експертка з питань Кореї в Стимсон-центрі у Вашингтоні Дженні Таун.

"Це дійсно підкреслює ідею, що вони не є державою-ізгоєм, що вони поліпшили своє політичне становище, – сказала Таун. – Не тільки він їздить світом, але й світ приходить до нього".

Це значний поворот подій для Кіма і його ядерних амбіцій.

На думку директора Індо-Тихоокеанської ініціативи з безпеки в Атлантичній раді у Вашингтоні Маркуса Гарлаускаса, оця готовність Сі та Путіна публічно підтримати Кіма в Пекіні та надіслати своїх заступників на захід у Пхеньяні підкреслює, наскільки Північна Корея вийшла з міжнародної ізоляції та отримала мовчазну підтримку своєї ядерної програми з боку Китаю та Росії.

Він відзначає, що для Росії та Китаю "розрахунок ризиків змінився. Вони фактично приймають ядерну зброю Північної Кореї і зосереджуються на тому, щоб набрати очки проти США у своїх відносних стратегічних змаганнях у двох різних регіонах".

Лі, другий за рангом чиновник Китаю, є найвищим китайським лідером, який відвідав Північну Корею з 2019 року. В останні місяці Пекін і Пхеньян стали більш дружніми, а економічні обміни через кордон пожвавилися після різкого падіння торгівлі під час пандемії коронавірусу.

Аналітики припускають, що однією з причин таких змін є бажання Китаю зберегти свій вплив на Північну Корею, особливо з огляду на зміцнення відносин між Кімом і Путіним на тлі війни Росії в Україні.

Ця подія, зауважує WP, також відбувається в важливий для Кіма момент, коли він намагається впоратися з поверненням президента Дональда Трампа в США і новою адміністрацією в Південній Кореї, яка хоче відновити дипломатичні відносини з Північною Кореєю, але продовжує спільні військові навчання з США, які Пхеньян вважає ворожими і підготовкою до вторгнення.

Це робить ще більш нагальним для Кіма необхідність продемонструвати, що Північна Корея серйозно розвиває здатність не тільки вижити після атаки з боку США та їх союзників, але й завдати серйозного удару у відповідь за допомогою ядерної зброї.

Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото: "Голос Америки"

Київ і Вашингтон обговорюють нові кроки для зміцнення систем протиповітряної оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський після масштабної російської атаки на енергетичну систему країни, повідомляє Politico.

"Я мав дуже позитивну і продуктивну розмову з президентом США Дональдом Трампом, – сказав Зеленський. – Ми обговорили можливості зміцнення нашої протиповітряної оборони, а також конкретні домовленості, над якими ми працюємо, щоб це забезпечити".

Ця заява пролунала на наступний день після того, як Москва розпочала новий напад на енергетичну інфраструктуру України, запустивши понад 450 дронів і 30 ракет, в результаті чого щонайменше 20 людей отримали поранення, а частина країни залишилася без електроенергії. За даними українських властей, електропостачання було відновлено для 800 тисяч людей у Києві.

Зеленський заявив, що привітав Трампа з укладенням мирної угоди в Газі і закликав його посприяти укладенню відповідної угоди в Україні після його прориву на Близькому Сході.

"Якщо війну можна зупинити в одному регіоні, то, безсумнівно, можна зупинити й інші війни, включаючи російську", – сказав Зеленський.

Ця розмова є останнім епізодом у ширшій зміні позиції адміністрації Трампа щодо України, оскільки президент США стає все більш нетерплячим до Путіна і розчарованим через затягування зусиль, спрямованих на припинення тотальної війни Москви проти України.

Минулого місяця Трамп схвалив перший за свій термін президентства пакет військової допомоги Києву в рамках ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України", що фінансується НАТО. Він також натякнув на можливість постачання Києву ракет Tomahawk великої дальності і заявив, що Україна може "повернути всю [країну] в її первісному вигляді".

Дискусія відбувається в той час, коли Київ готується до складної зими, а Москва посилює свої повітряні атаки і застосовує нове програмне забезпечення для ухилення від систем протиповітряної оборони України, в той час, як країна намагається забезпечити достатній запас енергоносіїв на найближчі місяці.

Недавні російські атаки знищили понад 50% виробничих потужностей України з видобутку природного газу. У відповідь на це міністр енергетики України Світлана Гринчук минулого тижня заявила, що цієї зими Київ буде змушений збільшити імпорт газу на 30%.

Представник Білого дому підтвердив, що телефонна розмова між двома лідерами відбулася.