Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу", а Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 1 жовтня.

Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу"

Володимир Путін, фото: пресслужба Кремля

У той час як Росія зондує східні кордони НАТО за допомогою дронів і літаків, Кремль переписує реальність для громадськості, "втомленої війною", пише Politico.

Війна в Україні може незабаром перевершити за тривалістю навіть радянську боротьбу проти Адольфа Гітлера, яка сформувала націю, і є ознаки того, що російська громадськість просто хоче, щоб вона закінчилася. Тому пропагандистська машина подвоює зусилля, щоб переконати, що Росія є жертвою, а слабкі західні країни тремтять перед російською міццю.

Останніми тижнями, нагадує видання, Польща, Литва та Естонія повідомили про вторгнення російських дронів або літаків, що, за оцінкою НАТО, є "проявом дедалі більш безвідповідальної поведінки".

Але згідно з версією подій, яку подає Москва, саме Європа є агресором і тягне регіон до більш масштабного конфлікту, припускаючи, що вона може збивати російські літаки в майбутньому.

Як і в попередніх епізодах, коли Москва опинилася в обороні – наприклад, під час збиття малайзійського літака MH17 або повномасштабного вторгнення Росії в Україну – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був відправлений, щоб представити міжнародній спільноті паралельну реальність. (Нагадаємо, що саме Лавров у січні 2022 року гнівно заперечував, що Москва шукає приводи для вторгнення в Україну).

Виступаючи в суботу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, він звинуватив Захід в ескалації риторики проти Росії, зокрема в "відкритих розмовах про підготовку до нападу на наш Калінінградський регіон та інші російські території".

Він, мабуть, зауважує Politico, мав на увазі липневу пресконференцію, на якій генерал НАТО висловив припущення щодо можливої гіпотетичної реакції НАТО на російську атаку. Однак Лавров не зробив такого застереження.

Він заявив, що "Росія ніколи не мала і не має" жодних намірів атакувати НАТО чи ЄС, і додав: "Будь-яка агресія проти моєї країни зустріне рішучу відповідь".

Подвійна стратегія Лаврова, що поєднує заперечення з прихованими погрозами, повторює зауваження, зроблені Путіним на засіданні Ради безпеки Росії минулого тижня. Звинувачуючи Захід у "деструктивних діях", Путін пообіцяв, що Росія відповість на будь-які ескалаційні дії "не словами, а конкретними військово-технічними заходами".

Державне інформаційне агентство РІА "Новости" відобразило войовничий настрій Кремля у сміливому заголовку: "НАТО готується збивати російські літаки. Путін прийняв виклик".

Далі за командним ланцюжком пропагандистські підрозділи Кремля, які забезпечують більшість росіян новинами і користуються значною творчою свободою в межах, встановлених Кремлем, найвідвертіше критикують НАТО і ЄС.

Провідні новини російського державного телебачення та їхні експертні групи називають реакцію Заходу на серію вторгнень "істеричною" і підкреслюють його внутрішні розбіжності.

Як і слід було очікувати, російські ЗМІ також взяли на приціл президента України, якого вони звинуватили у змові з метою втягнути США в глибший конфлікт.

Лише президент США Дональд Трамп не піддався жорсткій критиці, журналісти хвалили його за те, що вони вважали виваженою реакцією, оскільки він утримався від негайного засудження Росії після вторгнення дронів на територію Польщі.

"Ми [росіяни] спокійно просуваємося вперед, Європа продовжує діяти агресивно, а Трамп залишається незмінним: або чекає на розмову з Путіним, або розмовляє з Путіним, або розповідає, як добре пройшла розмова з Путіним, – заявив гість пропагандистської програми "60 хвилин" Олексій Журавльов. – Вся Європа кричить. Прилетіли якісь дрони, хто знає звідки… вони не становили жодної загрози, але вони кричать.

Однак, навіть зображуючи Європу як неконтрольовану, представники державних ЗМІ одночасно намагалися применшити небезпеку.

У лавах ультранаціоналістів дискусія була відверто войовничою. Соловйов у своїй програмі заявив, що Росія повинна "обстріляти всю територію" Орешниками – російськими балістичними ракетами середньої дальності, здатними нести ядерні боєголовки.

Подібні жорсткі висловлювання можна було почути і серед російських військових блогерів, які підтримують війну.

"Ви ще НЕ воювали з Росією. Все, що ви зробили, – це знайшли на своїй території кілька дивного вигляду дронів (ніхто не знає, як вони туди потрапили). І ви вже обмочили штани", – написав популярний серед росія блогер Юрій Подоляка, який має близько 3 мільйонів підписників у Telegram.

Недавні інциденти, що випробовують повітряний простір НАТО, є частиною ширшої "психологічної війни" проти Європи, вважає незалежний аналітик Андрій Колесников. Але головна мета пропагандистської кампанії – це власне населення.

Наближаючись до кінця четвертого року, війна Росії проти України в січні незабаром перевершить за тривалістю боротьбу Радянського Союзу проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні, що є важливою психологічною віхою.

На тлі економічного тиску через те, що минулого тижня мінфін Росії оголосило про плани підвищення податку на додану вартість, це означає, що Путін також перебуває під тиском, щоб надати якесь пояснення.

"Де перемога? – запитав Колесников. Ну, відповідь така: ми перебуваємо під загрозою – з боку Фінляндії, Польщі та інших країн. Ось чому ми перебуваємо в стані постійної війни і чому нам потрібно більше грошей на оборону".

Росія також нещодавно відзначила третю річницю своєї військової мобілізації. З того часу Кремль змінив тактику. Пропонуючи надзвичайно високі зарплати, щоб залучити добровольців, він приховує будь-яку інформацію про людські втрати, зокрема про життя мобілізованих.

За винятком арешту матері мобілізованого солдата, яка прийшла протестувати біля міністерства оборони Росії, трирічна мобілізація пройшла майже непомітно, викликавши невдоволення серед військових блогерів.

Але звичайні росіяни, пише Politico, здається, не мають бажання до подальших потрясінь чи ескалації конфлікту. Нещодавнє опитування незалежного Левада-Центру показало, що 66% респондентів підтримують мирні переговори для вирішення війни в Україні – це найвищий рівень, зафіксований з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тим часом кількість людей, які хочуть продовження військових дій за будь-яку ціну, впала до найнижчого рівня за всю історію.

"Ось чому вони посилюють пропаганду – щоб переконати людей, що ми нібито воюємо з усім світом, щоб якось розбурхати їх емоційно, – сказав Politico російський опозиційний політик Ілля Яшин. – Якби завтра війна закінчилася на нинішніх лініях фронту, більшість людей вибухнула б оплесками".

Риторика Кремля свідчить про те, що у нього є інші плани.

"Режим Путіна не може існувати без конфронтації, – підкреслив аналітик Колесников. – У цьому його суть".

Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС

фото: reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупована Росією Запорізька АЕС вже сім днів поспіль не підключена до енергомережі, попередивши про потенційну загрозу "критичної" ситуації, пише The Guardian.

Це найдовше відключення на Запорізькій АЕС з моменту вторгнення Росії та захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зеленський заявив, що російські обстріли заважають відновленню лінії електропередачі, необхідної для охолодження реакторів і запобігання розплавленню.

Глава МАГАТЕ своєю чергою заявив, що агентство співпрацює з обома сторонами для відновлення зовнішньої лінії електропередачі. За словами Рафаеля Гроссі, безпосередньої небезпеки немає, поки працюють дизельні генератори, що забезпечують аварійне електропостачання об'єкта.

Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що один із дизельних генераторів, які забезпечують аварійне електропостачання, перестав працювати через сім днів після відключення зовнішніх ліній електропередач.

"Це вже сьомий день. Ніколи раніше на Запорізькій АЕС не було такої надзвичайної ситуації. Ситуація критична. Російські обстріли відрізали АЕС від електромережі", – сказав президент України.

The Guardian нагадує, що Запорізька АЕС, найбільша в Європі з шістьма реакторами, була захоплена російськими військами в перші тижні вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і кожна сторона регулярно звинувачує іншу в атаках, що ставлять під загрозу ядерну безпеку. Розташована поблизу міста Енергодар на березі Дніпра, АЕС перебуває недалеко від лінії фронту.

Наразі вона не виробляє електроенергію, але потребує електропостачання, щоб забезпечити охолодження палива в реакторах і запобігти його плавленню. Це вже десятий випадок з початку війни, коли станція була відключена від електромережі.

"Це загроза для всіх. Жоден терорист у світі ніколи не наважувався зробити з атомною електростанцією те, що зараз робить Росія. І світ не повинен мовчати", – наголосив Зеленський.

Гроссі ж у своїй заяві, опублікованій пізно ввечері у вівторок, зазначив, що він "постійно контактує з обома сторонами з метою забезпечити швидке відновлення підключення станції до електромережі".

"Хоча станція наразі справляється завдяки аварійним дизельним генераторам – останній лінії захисту – і немає безпосередньої небезпеки, доки вони працюють, це явно не є стійкою ситуацією з точки зору ядерної безпеки, – сказав він, і додав: – Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії".

Також Гроссі зазначив, що обидві сторони визнали, що військові дії заважають їм провести необхідні ремонтні роботи. Він повідомив, що на станції працює вісім дизельних генераторів, дев'ять одиниць перебувають у режимі очікування, а три – на технічному обслуговуванні.

"Я наполегливо закликаю обидві сторони співпрацювати з нами і забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт", – зазначив він.

Російські офіційні особи не прокоментували останні заяви щодо стану станції.