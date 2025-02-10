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Огляд

Курськ може бути критичним активом для українців під час переговорів та як Європа шукає способи фінансування своїх оборонних потреб. Акценти світових ЗМІ 10 лютого

Ірина Запотічна
10 лютого, 2025 понедiлок
10:38
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - розмови про те, як Курська операція може допомогти Україні під час дипломатичного врегулювання щодо припинення війни та як ЄС розглядає можливість надання країнам простору для збільшення витрат на оборону

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 лютого.

Україна розглядає Курськ як потенційну розмінну монету

CNN пише, що Київ здивував навіть своїх союзників нападом на російську територію та тим, що продовжує воювати під Курськом, стикаючись із надзвичайно складною ситуацією в інших місцях уздовж лінії фронту.

Дехто в Україні, зокрема військові, які воюють у Курську та інших місцях, ставлять під сумнів доцільність витрачання Києвом дорогоцінних ресурсів на Росію, коли він намагається захистити власну територію.

Відповідь, швидше за все, зводиться до очікування, що Трамп може почати тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори з Росією найближчим часом.

"Немає нічого цінного в реальній землі, яку українці тримають у Курську. Це поля і населені пункти, вони не загрожують місту Курськ і не набігають на Москву. Але коли ми думаємо про мирні переговори, утримання російської території може бути критичним активом для українців, коли вони думають про те, щоб виторгувати свою власну територію або інші речі, які вони можуть зажадати від росіян у майбутніх мирних переговорах", - каже аналітик ISW Анжеліка Еванс.

Зокрема, цього тижня, коли Трамп продовжував закликати до переговорів про припинення війни, Зеленський чітко дав зрозуміти, що Київ бачить Курськ як потенційну розмінну монету.

Президент України також назвав вторгнення на Курщину "дуже важливою операцією".

"Ви побачите пізніше, коли ми досягнемо дипломатичного врегулювання щодо припинення війни, з якими умовами зіткнуться росіяни щодо Курського напрямку", — сказав він у своєму нічному зверненні до українців.

ЄС розглядає можливість надання країнам простору для збільшення витрат на оборону

Журналісти POLITICO зазначають, що Європа відчайдушно шукає способи фінансування своїх оборонних потреб, оскільки війна в Україні вступає в четвертий рік, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагає підвищити витрати на оборону до 5 відсотків валового внутрішнього продукту.

Правила ЄС щодо витрат спрямовані на утримання дефіциту державного бюджету - суми, яку уряд витрачає щодо того, що він отримує - на рівні менш як 3% від розміру економіки, а державного боргу - не більше 60%.

Країнам можна дати більше часу, щоб досягти цих рівнів, якщо вони інвестуватимуть в оборону. Вони також можуть уникнути покарання — відомого як процедура надмірного дефіциту — якщо їхні додаткові витрати пов’язані з обороною.

План полягає в тому, щоб включити до визначення всі додаткові інвестиції, такі як робоча сила або технічне обслуговування нового обладнання, а не лише придбання обладнання, пояснює один із чиновників.

Однак існують побоювання, що простого розширення визначення оборони буде недостатньо для урядів країн з великою заборгованістю, таких як Італія, Іспанія і Франція, щоб збільшити свій оборонний бюджет без скорочення інших видатків.

У світлі минулих фінансових криз Комісія вважає свої реформовані фіскальні правила, які набули чинності лише рік тому, але були названі занадто суворими такими країнами, як Італія та Польща, священними. Але зараз також є намагання знайти креативні рішення, щоб забезпечити більшу гнучкість. 

І хоча ця пропозиція ризикує спровокувати дискусію про те, які інвестиції в оборону потрібні блоку, вона також розглядається як один із небагатьох життєздатних варіантів узгодження цілей ЄС.

Теги:
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Україна
Володимир Путін
Європа
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Курськ
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