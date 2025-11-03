МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 3 листопада

ЄС попереджає, що підтримка України з боку МВФ залежить від "репараційного кредиту"

"Брюссель побоюється, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит Україні в розмірі 140 мільярдів євро", – повідомляє Politico.



За даними видання, відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС Україні може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва. Як наслідок, це можна призвести до каскадної втрати довіри до економічної життєздатності країни, що постраждала від війни.

Міжнародний валютний фонд, фото: gettyimages

"Європейські прихильники суперечливого "репараційного кредиту" у розмірі 140 мільярдів євро, підкріпленого замороженими в ЄС державними активами Росії, стверджують, що подальша підтримка України з боку МВФ є надзвичайно важливою, і побоюються, що час, щоб переконати установу надати Києву нові кредити, спливає, – пише Politico. – Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету та відчайдушно потребує фінансування від МВФ, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії. МВФ розглядає можливість надання Києву позики у розмірі 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Але надії на отримання фінансової підтримки МВФ залежать від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені державні активи Росії, які здебільшого зберігаються в Бельгії".

Видання посилається, на чиновника Європейської Комісії та дипломатів з трьох країн-членів, які заявили, що укладення такої угоди про надання Україні позики за рахунок заморожених російських активі переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки, що є вимогою для вашої установи для фінансування будь-якої країни.

Однак Бельгія виступила проти позики під час зустрічі лідерів ЄС через фінансові та юридичні проблеми, що зруйнувало надії на завершення угоди до вирішальної зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться у грудні.

"Ми стикаємося з проблемою часових рамок", – сказав чиновник ЄС, якому, як і іншим, цитованим у цій статті, було надано анонімність для вільного висловлювання. Він вказав на той факт, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18 та 19 грудня, що підкреслює необхідність більш термінових рішень.

"З огляду на значне скорочення США підтримки України, МВФ очікує, що ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб у найближчі роки. Хоча розмір програми МВФ для України є відносно невеликим, її схвалення сигналізує інвесторам про те, що країна є фінансово спроможною та на шляху до реформ", – пише Politico.

Дональд Трамп поки не розглядає угоду, яка б передбачала "томагавки" для України

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що наразі не розглядає угоду, яка б дозволила Україні отримати далекобійні ракети "Томагавк" для використання проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

"Трамп прохолодно поставився до плану Сполучених Штатів продавати "Томагавки" країнам НАТО, які передадуть їх Україні, заявивши, що не хоче ескалації війни. Його останні коментарі журналістам на борту Air Force One свідчать про те, що він все ще неохоче висловлюється", – пише Reuters.

фото: gettyimages

"Ні, насправді ні", – сказав Трамп журналістам, коли летів до Вашингтона з Палм-Біч, штат Флорида, відповідаючи на запитання, чи розглядає він угоду про продаж ракет. Однак він додав, що може передумати.

За даними The Guardian, останніми днями Пентагон повідомив Білому дому, що американських запасів "Томагавків" достатньо для їх постачання Україні.

"Україна прагнула отримати ракети "Томагавк" для здійснення ударів на великі відстані по Росії, але без них все ж змогла провести успішну кампанію, використовуючи власні безпілотники та ракети проти російських військових та стратегічних цілей, таких як нафтосховища та нафтопереробні заводи. За даними російської влади, у неділю український безпілотник вдарив по російському нафтовому порту Туапсе на Чорному морі, спричинивши пожежу та пошкодивши два судна. Російські аеропорти в сусідніх регіонах також довелося закрити", – повідомляє The Guardian.