МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада

Зіновія Воронович
3 листопада, 2025 понедiлок
10:16
У фокусі міжнародних видань фінансова підтримка України, яка може залежати від рішення Бельгії щодо заморожених російських активів, та відмова Дональда Трампа передавати далекобійні ракети "Томагавк" для ударів по РФ

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 3 листопада

ЄС попереджає, що підтримка України з боку МВФ залежить від "репараційного кредиту"

"Брюссель побоюється, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит Україні в розмірі 140 мільярдів євро", – повідомляє Politico.

За даними видання, відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС Україні може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва.  Як наслідок, це можна призвести до каскадної втрати довіри до економічної життєздатності країни, що постраждала від війни.

 

МВФ

Міжнародний валютний фонд, фото: gettyimages

"Європейські прихильники суперечливого "репараційного кредиту"  у розмірі 140 мільярдів євро, підкріпленого замороженими в ЄС державними активами Росії, стверджують, що подальша підтримка України з боку МВФ є надзвичайно важливою, і побоюються, що час, щоб переконати установу надати Києву нові кредити, спливає, – пише Politico. – Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету та відчайдушно потребує фінансування від МВФ, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії. МВФ розглядає можливість надання Києву позики у розмірі 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Але надії на отримання фінансової підтримки МВФ залежать від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені державні активи Росії, які здебільшого зберігаються в Бельгії".

Читайте також: Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році

Видання посилається, на чиновника Європейської Комісії та дипломатів з трьох країн-членів, які заявили, що укладення такої угоди про надання Україні позики за рахунок заморожених російських активі переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки, що є вимогою для вашої установи для фінансування будь-якої країни.

Однак Бельгія виступила проти позики під час зустрічі лідерів ЄС через фінансові та юридичні проблеми, що зруйнувало надії на завершення угоди до вирішальної зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться у грудні.

"Ми стикаємося з проблемою часових рамок", – сказав чиновник ЄС, якому, як і іншим, цитованим у цій статті, було надано анонімність для вільного висловлювання. Він вказав на той факт, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18 та 19 грудня, що підкреслює необхідність більш термінових рішень.

"З огляду на значне скорочення США підтримки України, МВФ очікує, що ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб у найближчі роки. Хоча розмір програми МВФ для України є відносно невеликим, її схвалення сигналізує інвесторам про те, що країна є фінансово спроможною та на шляху до реформ", – пише Politico.

Дональд Трамп поки не розглядає угоду, яка б передбачала "томагавки" для України

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що наразі не розглядає угоду, яка б дозволила Україні отримати далекобійні ракети "Томагавк"  для використання проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

"Трамп прохолодно поставився до плану Сполучених Штатів продавати "Томагавки" країнам НАТО, які передадуть їх Україні, заявивши, що не хоче ескалації війни. Його останні коментарі журналістам на борту Air Force One свідчать про те, що він все ще неохоче висловлюється", – пише Reuters.

Дональд Трамп 2017

фото: gettyimages

"Ні, насправді ні", – сказав Трамп журналістам, коли летів до Вашингтона з Палм-Біч, штат Флорида, відповідаючи на запитання, чи розглядає він угоду про продаж ракет. Однак він додав, що може передумати.

За даними The Guardian,  останніми днями Пентагон повідомив Білому дому, що американських запасів "Томагавків"  достатньо для їх постачання Україні.

"Україна прагнула отримати ракети "Томагавк" для здійснення ударів на великі відстані по Росії, але без них все ж змогла провести успішну кампанію, використовуючи власні безпілотники та ракети проти російських військових та стратегічних цілей, таких як нафтосховища та нафтопереробні заводи. За даними російської влади, у неділю український безпілотник вдарив по російському нафтовому порту Туапсе на Чорному морі, спричинивши пожежу та пошкодивши два судна. Російські аеропорти в сусідніх регіонах також довелося закрити",  – повідомляє The Guardian.

2025, понедiлок
3 листопада
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:28
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в російському Саратові, - ЗМІ
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:02
OPINION
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
21:41
Сергій "Африка" Матіясевич
Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
21:20
Ексклюзив
Україна Польща
Поляки завжди намагатимуться допомогти Україні, - волонтерка з Польщі
21:10
20:59
Ексклюзив
Олександр Краєв
Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв
20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv.


