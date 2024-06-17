Над Самітом миру та його результатами для України нависла примара Росії, а у Вовчанську тривають запеклі бої. Акценти світових ЗМІ 17 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 червня.

Над Самітом миру та його результатами для України нависла примара Росії

Понад 80 зі 101 учасника підтримали підсумкову заяву на підтримку територіальної цілісності України, але деякі ключові країни залишились осторонь, пише Politico.

"Результат був затьмарений тим, що ключові проросійські країни, такі як Саудівська Аравія, Індія та Південна Африка, не підтримали підсумкову декларацію. А Китай взагалі проігнорував саміт", – підкреслює видання.

Однак президент України Володимир Зеленський оголосив конференцію успішною, заявивши, що "незалежність, територіальна цілісність і суверенітет України були визнані всіма учасниками" на саміті.

Журналісти акцентують на тому, що хоч мирний саміт "більше нагадував чергову Генеральну Асамблею ООН", де різні країни говорили про Статут ООН і повагу до міжнародного права, учасники дійшли консенсусу, що війна в Україні має завершитися "справедливим і тривалим миром", а не миром за будь-яку ціну.

"Але привид Росії навис над самітом після ультимативної мирної пропозиції президента Росії Володимира Путіна за день до початку саміту. Хоча Україна та інші сторони швидко відкинули цю пропозицію, вона посилила реальність того, що з Кремлем врешті-решт доведеться мати справу", – вважають у Politico.

На цьому саміті увага була зосереджена лише на трьох пунктах мирної пропозиції Зеленського з 10 пунктів, оскільки вони мали широкий консенсус серед країн-учасниць. Це ядерна безпека, продовольча безпека та повернення військовополонених і викрадених українських дітей і цивільних осіб.

"Цей саміт має величезний успіх, – заявив у неділю у своїй промові радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. – Вам вдалося зібрати весь світ".

Разом із тим президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила: "Це не були мирні переговори, тому що Путін не має серйозних намірів припинити війну. Він наполягає на капітуляції. Жодна країна ніколи не погодиться на ці обурливі умови". А Зеленський заявив, що ультиматум Путіна за день до початку саміту насправді зіграв на користь Києва. Як і раніше, він наполягає на тому, що Україна розмовлятиме з Росією лише після того, як Москва виведе свої війська, але також відзначив, що українці планують залучити дружні до Росії країни як посередників, щоб допомогти підштовхнути Москву до миру.

"Нам потрібна підтримка абсолютної більшості країн світу, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення цієї війни", – говорить президент України.

Більшість країн Глобального Півдня, Латинської Америки та Африки підтримали фінальне комюніке і погодилися допомогти Україні під час низки зустрічей на двосторонньому рівні, які заплановані до наступного саміту, дата якого ще не визначена.

"На жаль, вплив Росії все ще сильний. Багато країн все ще намагаються балансувати навіть після всього тероризму, який Путін приніс в Україну, – сказав Зеленський. – Путін зрозумів, що не може вийти з ізоляції, тому його мета – залучити інші країни на свій бік. Однак він бореться лише за себе".

Фото: Getty Images

У Вовчанську тривають запеклі бої

У Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої, українські війська намагаються ізолювати російські підрозділи, що наступають, повідомляє CNN.

Зокрема, бої тривають на агрегатному заводі на північній околиці Вовчанська, пише видання із посиланням на військових блогерів.

Один з командирів українського підрозділу, Станіслав Буніятов, відомий як Осман, описав ситуацію у Вовчанську як "складну, але контрольовану" і сказав, що російські війська "оточені".

"Наші хлопці не здають своїх позицій, час від часу проводять успішні штурми, звільняють позиції і відтісняють ворога назад", – говорить військовий.

Українська моніторингова група DeepState повідомляє, що невеликі групи російських солдатів неодноразово намагалися захопити агрегатний завод, але були відбиті українськими силами. Припускаючи, що постачання російських солдатів ускладнилося, DeepState також зазначає, що їжу і воду їм доставляють дрони.

У неділю міністерство оборони Росії заявило, що "війська поліпшили ситуацію на лінії фронту і завдали поразки живій силі і техніці" українських військ в "районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове і Вовчанські Хутори" в Харківській області. Тим часом Міністерство оборони України поки що не прокоментувало запит CNN на отримання додаткової інформації.