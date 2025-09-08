Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
Огляд

НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня

Зіновія Воронович
8 вересня, 2025 понедiлок
10:51
Світ про Україну

У фокусі міжнародних видань – заява Трампа про те, що він готовий перейти до другого проти Росії, та спільні військові навчання РФ та Білорусі біля східних кордонів НАТО, які відбудуться 12 – 16 вересня

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 4 вересня.

Санкції проти покупців російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня,  що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Як повідомляє Reuters, на запитання журналіста в Білому домі, чи готовий він перейти до "другого етапу"  санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Так, готовий". Якими можуть бути ці санкції він не уточнив.

"Трамп розчарований своєю нездатністю зупинити бойові дії після того, як він спочатку передбачав, що зможе швидко завершити війну в Україні, коли обійняв посаду в січні", – додає видання. 

У Reuters припускають, що Трамп перебуває  на межі посилення санкцій проти Москви або її покупців нафти через війну в Україні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп, фото: gettyimages

Водночас видання The Guardian пише, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що США та ЄС можуть запровадити "вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту", що підштовхне російську економіку до межі колапсу та змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

У The Guardian нагадують, що основним покупцем російських енергоносіїв є Китай є основним покупцем російського експорту енергоносіїв. При цьому Трамп запровадив 50% мита на індійські товари нібито через імпорт нафти, що Дональд Трамп має також інші претензії до Індії. Зокрема, йдеться про відмову  прем'єр-міністра Індії висунути його на Нобелівську премію миру.

Російській військові навчання біля східних кордонів НАТО

12 – 16 вересня відбудуться російські військові навчання "Запад – 2025", на яких, зокрема, мають відпрацювати застосування "Орєшніка", який здатний випускати ядерні боєголовки.

"Сусіди Росії готуються до кількох нервових днів, коли Кремль проведе свої перші з часів повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 військові навчання "Запад – 2025" разом зі своїм союзником Білоруссю", – повідомляє Politicо.

Навчання включатимуть деякі маневри поблизу кордонів Польщі та Литви, оскільки Кремль готується до можливого зіткнення з силами НАТО.  

російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет

російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, фото: gettyimages

"Ми повинні серйозно поставитися до навчань поблизу кордонів НАТО та ЄС, як сусідні країни, так і саме НАТО ставляться до них з найвищою серйозністю", – цитує видання заступника міністра оборони Литви Томаса Годляускаса. – Литва та наші союзники підготовані, об’єднані та уважно стежитимуть за розвитком подій, з готовністю відреагувати, якщо це буде необхідно".

У відповідь на російські військові навчання, країни НАТО проводять власні. Зокрема, у навчаннях Tarassis - 25 беруть участь 10 країн північноатлантичного альянсу, Литва проводить навчання Thunder Strike, а Польща Iron Defender-25.

"Росія проводить навчання "Запад"  приблизно кожні чотири роки з 1999 року, і занепокоєння з цього приводу є чимось на зразок традиції. Хоча формально це оборонні навчання, навчання 2009 року імітували ядерний напад на Варшаву, а навчання 2021 року призвели до масового нарощування сил у Білорусі, які через кілька місяців були використані для нападу на Україну", – зазначає Politicо.

Навчання "Запад" охоплюватимуть Московський та Ленінградський військові округи Росії, Калінінградський ексклав, Арктичний регіон, Балтійське та Баренцеве моря, а також Білорусь. Зокрема, війська також будуть розташовані по обидва боки Сувальського коридору, 70-кілометрового коридору між Білоруссю та Калінінградом, який вважається одним із найвразливіших оборонних вузьких місць Європи. 

У BBC Сувальський коридор назвали критичною зоною, через яку Росія може роз'єднати НАТО. 

"Якщо Росія та Білорусь застосують військову силу для захоплення цього коридору, то це, ймовірно, відріже країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію, – від своїх європейських союзників по НАТО, а сама зона перетвориться на критичну "гарячу точку". – пише видання.

65-кілометровий Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії – трьох країн, які вважаються "ахіллесовою п'ятою" Альянсу через свій відносно обмежений військовий потенціал у порівнянні з іншими членами НАТО.

Читайте також: Полякам і балтійцям страшніше, ніж українцям: військовий експерт розповів про загрози військових навчань росіян у Білорусі

"Наразі єдиний шлях, через який Калінінград з'єднаний з Росією напряму, – повітряний, він пролягає через Фінську затоку до Санкт-Петербурга. Тому Сувальський коридор – найближча точка, яка може створити певний сухопутний коридор між Калінінградом та (союзником Росії – Ред.) Білоруссю", – пояснює Майкі Кей, ведучий програми BBC Security Brief, колишній пілот Британської армії та військовий стратег.

Калінінградську область і Сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, адже саме через них Росія може спробувати заблокувати країни Балтії: з одного боку – з моря, а з іншого – суходолом.

Водночас видання зазначає, що Сувальський коридор – це ліси, пагорби та озера, що ускладнює проведення масштабних військових операцій і може зробити оборону більш успішною, ніж напад.

