НАТО і Радбез ООН обговорять порушення РФ повітряного простору, а винищувачі Альянсу знову піднімались через російський Іл-20М над Балтійським морем. Акценти світових ЗМІ 22 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 22 вересня.

Радбез ООН та НАТО обговорять порушення РФ повітряного простору

фото: gettyimages

Естонія заявила, що Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з приводу порушення російськими винищувачами повітряного простору країни, повідомляє The Guardian.

А Дональд Трамп висловив своє невдоволення цим вторгненням і заявив, що допоможе захищати членів Європейського Союзу, якщо Росія посилить військові дії.

У п'ятницю сили НАТО перехопили три російські винищувачі МіГ-31 після того, як вони вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, що викликало реакцію НАТО та Європи на нову небезпечну провокацію і заперечення з боку Москви. А в неділю два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря, щоб перехопити російський військовий літак над Балтійським морем.

Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що екстрене засідання Ради безпеки скликано "у відповідь на нахабне порушення Росією повітряного простору Естонії".

Естонія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки вперше за 34 роки свого членства в ООН. А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відзначив, що це порушення є "частиною широкої ескалації з боку Росії" і що "така поведінка вимагає міжнародної реакції".

Тим часом, як пише Reuters, Північноатлантична рада НАТО також збереться у вівторок, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Естонії.

Естонія звернулася з проханням про проведення консультацій відповідно до статті 4 Вашингтонського договору після інциденту, який вона назвала "безпрецедентно зухвалим" вторгненням.

Як нагадує видання, на тлі високої напруги через війну в Україні, вторгнення сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як майже 20 російських безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

Винищувачі Альянсу знову піднімались через російський Іл-20м над Балтійським морем

Винищувачі НАТО, фото: Міноборони Литви

У неділю вранці німецькі ВПС відправили два винищувачі Eurofighter для супроводу російського військового літака Іл-20м, який увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем, після чого передали супровід партнерам по НАТО у Швеції, пише Reuters.

"Вкотре наші сили швидкого реагування, що складаються з двох винищувачів Eurofighter, отримали від НАТО завдання розслідувати невідомий літак без плану польоту та радіозв'язку в міжнародному повітряному просторі", – зазначили у німецьких ВПС.

Це був російський розвідувальний літак ІЛ-20М. Після візуальної ідентифікації ВПС Німеччини передали його супровід шведським партнерам у НАТО, а самі повернулися в Росток-Лааге.