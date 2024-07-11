Німецький опозиціонер припустив імовірність відправки військовозобов'язаних біженців в Україну

Про це він сказав у інтерв'ю Münchner Merkur.

Зедер запевнив, що ФРН зробить жорсткішою свою політику щодо України, якщо німецький уряд очолить ХДС/ХСС.

Він наголосив, що готовий віддати біженців призовного віку, "якщо Україна попросить нас про це". Це може статися найближчим часом: у середу стало відомо, що Київ планує призвати до війська громадян чоловічої статі призовного віку, які проживають в інших країнах Європи, зазначив німецький політик.

Зедер також хоче покінчити з автоматичним правом українців на виплати.

"З самого початку ми були налаштовані скептично", — пояснив він в інтерв’ю.

Щодо вступу України до НАТО, то, за словами Зедера, це не обговорюється взагалі.

"Пропозиція членства зараз, у розпал війни, означала б, що НАТО матиме обов’язок допомоги з цього моменту. Це зробило б нас стороною конфлікту. Ми це однозначно відкидаємо", - сказав німецький політик.

За його словами, можливий вступ України до ЄС також під питанням, адже створить проблеми й для Німеччини, й для усього Союзу.