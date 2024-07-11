Німецький опозиціонер припустив імовірність відправки військовозобов'язаних біженців в Україну
Очільник німецької партії ХДС/ХСС і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що українських біженців призовного віку потрібно відправляти в Україну
Про це він сказав у інтерв'ю Münchner Merkur.
Зедер запевнив, що ФРН зробить жорсткішою свою політику щодо України, якщо німецький уряд очолить ХДС/ХСС.
Він наголосив, що готовий віддати біженців призовного віку, "якщо Україна попросить нас про це". Це може статися найближчим часом: у середу стало відомо, що Київ планує призвати до війська громадян чоловічої статі призовного віку, які проживають в інших країнах Європи, зазначив німецький політик.
Зедер також хоче покінчити з автоматичним правом українців на виплати.
"З самого початку ми були налаштовані скептично", — пояснив він в інтерв’ю.
Щодо вступу України до НАТО, то, за словами Зедера, це не обговорюється взагалі.
"Пропозиція членства зараз, у розпал війни, означала б, що НАТО матиме обов’язок допомоги з цього моменту. Це зробило б нас стороною конфлікту. Ми це однозначно відкидаємо", - сказав німецький політик.
За його словами, можливий вступ України до ЄС також під питанням, адже створить проблеми й для Німеччини, й для усього Союзу.
- Міністр оборони України Рустем Умєров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. За його словами, легіон спорядять найкращим обладнанням, а добровольців навчатимуть Польща, Литва та інші країни ЄС. Створення Українського легіону передбачає Угода про гарантії безпеки, підписана Україною та Польщею. Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.
- Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що кілька тисяч українців, які перебувають у країні, зареєструвалися для участі в Українському легіоні.
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