Орбан заявив, що Сербія має вступити до ЄС раніше за Україну, Зеленський замінює все більше генералів у ЗСУ, а Путін хоче поміняти журналіста Гершковича на російського кілера. Акценти світових ЗМІ 12 лютого

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 лютого

Орбан заявив, що Сербія має вступити до ЄС раніше за Україну

Як переконаний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ЄС "втратить" Сербію на користь Китаю, якщо не дозволить цій країні приєднатися до блоку найближчим часом, і повинен зробити це до того, як прийме Україну, пише Politico.

Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, нагадує видання, але її кандидатура загальмувала на тлі занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв'язків з Росією і Китаєм.

Орбан також відкинув перспективи Києва відбити російське вторгнення і приєднатися до ЄС, заявивши, що єдиний спосіб для України вижити – це стати "буферною зоною між Росією і Заходом".

"Якщо це не спрацює, Україна продовжить втрачати території. Росія буде знищувати Україну знову і знову, і знову, і знову. Росія ніколи не змириться з тим, що на її кордонах буде такий член ЄС і НАТО, як Україна, ніколи", – сказав він.

Угорський прем'єр також додав, що Росія не сприймає Європу серйозно, тому що блок занадто слабкий у військовому плані.

"Ми, європейці, недостатньо сильні, щоб росіяни сприймали нас серйозно. Це гра у владу. Це війна", – цитує його Politico.

Фото: reuters

Зеленський замінює все більше генералів у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення нового вищого командування, розширивши розпочату минулого тижня військову реформу, щоб "відродити імпульс у війні, яка незабаром увійде в третій рік", пише Bloomberg.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який відповідав за відбиття наступу Росії на Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення Кремля, був призначений у неділю командувачем Сухопутних військ України. Він замінив на цій посаді Олександра Сирського, нещодавно призначеного головнокомандувачем Збройних сил України.

Зеленський також замінив керівників територіальної оборони, десантно-штурмових військ та об'єднаних сил – спеціального командування, яке здійснює нагляд за стратегічними операціями в Україні, а також миротворчими місіями за кордоном.

Як підкреслює медіа, Більшість з останніх призначень – це офіцери з безпосереднім бойовим досвідом, маловідомі широкому загалу за межами військової сфери.

"Невпинні атаки московських військ, невизначеність щодо постачання військової допомоги від західних союзників, зростаючий дефіцит боєприпасів і військ, а також посилення напруженості у відносинах між президентом країни і попереднім керівником армії Валерієм Залужним призвели до того, що минулого тижня було проведене капітальне реформування Збройних сил України", – зазначають у Bloomberg.

Фото: president.gov.ua

Путін хоче поміняти журналіста Гершковича на російського кілера

Російський президент Володимир Путін припустив, що "може бути досягнута домовленість" зі Сполученими Штатами про звільнення затриманого американського журналіста Евана Гершковича, згадуючи про вирок так званому "патріотичному" російському кілеру в Німеччині, повідомляє CNN.

Такі коментарі пролунали під час інтерв'ю, яке викликало суперечки ще до свого виходу, з американським правим аналітиком Такером Карлсоном, як підкреслює CNN: першого інтерв'ю Путіна із західним медіа-діячем з моменту його повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Репортер Wall Street Journal Еван Гершкович був заарештований у березні минулого року, коли перебував у країні з журналістською поїздкою. Федеральна служба безпеки, головна служба безпеки Росії, звинуватила його в спробі отримати державну таємницю. Це звинувачення і сам Гершкович, і його роботодавець, і уряд США рішуче заперечують.

"Ми зробили стільки жестів доброї волі, що, мені здається, вони у нас закінчилися, – цитує слова Путіна медіа. – На наші жести доброї волі ніхто ніколи не відповідав подібними жестами. Але ми, в принципі, готові сказати, що не виключаємо можливості, що ми можемо це зробити при зустрічному русі з боку наших партнерів".

Путін заявив, що переговори між представниками російських і американських "спецслужб" тривають, і питання має бути вирішене через відповідні канали. Російський суд неодноразово продовжував термін попереднього ув'язнення Гершковича, але якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Зусилля адміністрації Байдена, спрямовані на його звільнення, поки що не дали результатів. Білий дім пропонував обміняти велику кількість російських громадян, затриманих за звинуваченнями у шпигунстві за кордоном, на звільнення Гершковича і американця Пола Вілана, розповіли CNN в грудні дві людини, знайомі з цим питанням, але пропозиція не була прийнята.

Проте Росія зацікавлена у звільненні російського громадянина, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство в Німеччині: тут Путін послався на справу колишнього полковника російської внутрішньої шпигунської організації Вадима Красикова, засудженого за вбивство колишнього чеченського бойовика серед білого дня в Берліні у 2019 році.

"Послухайте, я вам скажу: в одній країні, країні, яка є союзником Сполучених Штатів, сидить людина, яка з патріотичних міркувань ліквідувала бандита в одній з європейських столиць", – каже він.

Російські урядовці раніше вимагали звільнити Красікова в рамках запропонованого обміну ув'язнених сумнозвісного російського торговця зброєю Віктора Бута на громадян США Брітні Грінер і Пола Вілана. Грінера, професійного баскетболіста, було звільнено в результаті обміну полоненими на Бута, тоді як Вілан залишається у в'язниці.

The Wall Street Journal відреагував на припущення Путіна, що Гершкович може бути звільнений.

"Еван – журналіст, а журналістика не є злочином. Будь-яке зображення протилежного є повною вигадкою, – написало видання, додавши у кінці: – Ми раді бачити бажання Росії укласти угоду, яка поверне Евана додому, і ми сподіваємося, що це призведе до його швидкого звільнення і повернення до сім'ї та нашої редакції".