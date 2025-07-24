Підступний ворог України – її власне керівництво, а Китай закликав ЄС зробити "правильний стратегічний вибір". Акценти світових ЗМІ 24 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 липня.

Підступний ворог України – її власне керівництво

фото: Андріана Стахів

Україна як демократична держава перебуває під загрозою з двох боків, пише оглядач Politico Джеймі Деттмер.

Першим і найбільш очевидним супротивником є Москва, яка вже давно хоче повернути країну до часів, коли вона була іграшкою Кремля, простим російським сателітом. Але, можливо, вважає він, є ще один підступний і руйнівний ворог зсередини – власне напівавторитарне керівництво країни.

Деттмер зауважує, щодо цього опозиційні депутати та активісти громадянського суспільства сперечаються вже кілька місяців, оскільки адміністрація президента України захоплює все більше влади, послаблюючи інші урядові та регіональні інституції, включно з парламентом, а також залякуючи критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою кампаній з наклепу або навішування на них ярликів російських ставлеників.

Вони кажуть, що масштаби цього відступу від демократії стали зрозумілішими цього тижня після того, як президент Володимир Зеленський ліквідував два ключові антикорупційні відомства України, які займалися розслідуванням справ вищих посадових осіб держави. Цей крок спричинив перші вуличні протести по всій країні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Попри протести, Зеленський схвалив новий закон, який передасть значні повноваження над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) політично призначеному генеральному прокурору.

І тут Деттмер відзначає, президент США Дональд Трамп, давній ворог Зеленського, можливо, став мимовільним союзником, оскільки український лідер націлився на борців з корупцією у своїй країні.

"Він знає, що США не будуть тиснути на нього", – сказав колишній міністр Зеленського, який попросив не називати його імені через побоювання репресій.

За його словами, рішення про ліквідацію відомств стало результатом "усвідомлення того, що НАБУ продовжуватиме наближатися до інших членів правлячого кола", посилаючись на розслідування НАБУ щодо захоплення землі колишнім віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим як на те, що могло б налякати інсайдерів.

"Це логічна кульмінація закручування гайок всередині країни. Новий наратив простий: Ти або із Зеленським, або російський агент", – додав він.

На тлі зростаючого тиску громадськості та ЄС на Зеленського український лідер, схоже, пішов на поступки в середу ввечері, заявивши у своєму черговому вечірньому зверненні, що він просуне нове законодавство у відповідь на вимоги протестувальників, яке забезпечить "всі норми щодо незалежності антикорупційних інституцій".

Що він мав на увазі, залишається незрозумілим, і це не вгамувало гнів громадськості щодо закону, який він підписав із таким поспіхом.

Деттмер нагадує, що обидва агентства, про які йдеться, були створені у 2015 році за наполяганням ЄС та інших міжнародних партнерів, включаючи адміністрацію тодішнього президента США Барака Обами. Вашингтон і Брюссель хотіли бачити, що Україна справді бореться з глибоко вкоріненою і повсюдною корупцією, і наполягали на створенні незалежних від уряду антикорупційних органів, які були б достатньо потужними, щоб розслідувати правопорушення з боку високопосадовців і тих, хто має політичні зв'язки.

Але закон № 12414, який Зеленський швидко підписав після того, як він був проштовхнутий через Верховну Раду з майже безпрецедентною швидкістю, тепер позбавляє і НАБУ, і САП цієї незалежності. Натомість він надає Генеральній прокуратурі повноваження видавати накази цим органам і перепідпорядковувати справи їхньому власному прокурору, фактично демонтуючи гарантії, які захищають ці органи від неправомірного політичного втручання.

У своєму зверненні у вівторок ввечері Зеленський запевнив українців, що не має наміру підривати роботу жодного з цих органів, натякнувши, що зміни необхідні для того, щоб захистити їх від російського впливу.

Але, підкреслює оглядач, ні він, ні його впливовий керівник апарату Андрій Єрмак, який є співпрезидентом, не вказали, як саме Москва могла впливати на будь-яке з цих відомств.

Безперечно, представники НАБУ та САП вбачають у Законі №12414 загрозу для своїх місій.

"Фактично, голосами 263 народних депутатів було демонтовано антикорупційну інфраструктуру, – заявив директор НАБУ Семен Кривонос. – Дві незалежні інституції, НАБУ і САП, фактично стають повністю залежними".

За даними місцевих ЗМІ, 18 депутатів, які проголосували за новий закон, є підозрюваними у справах НАБУ.

Попри запевнення Зеленського, такої ж думки дотримуються чиновники та дипломати ЄС. Місяцями вони з гіркотою висловлювали нарікання (щоправда, приватно) на відступ українського президента від демократії. Вони незадоволені чистками і перестановками, які призвели до відходу з уряду більш незалежних міністрів і чиновників, таких як колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і колишній керівник національної енергетичної мережі України Володимир Кудрицький.

Вони були незадоволені звільненням командувача Збройних сил генерала Валерія Залужного, який конфліктував з президентом як щодо стратегії війни, так і щодо необхідності мобілізації більшої кількості українців для участі в бойових діях, не кажучи вже про незрозумілу владу, яку Єрмак, схоже, має над Зеленським. Представники ЄС також висловлювали побоювання, що пошук зрадників і російських колабораціоністів, організований владою, перетворюється на політичне полювання на відьом, спрямоване на те, щоб змусити замовкнути критиків.

Проте досі ці побоювання трималися в таємниці – здебільшого для того, щоб не зробити Москві пропагандистський подарунок і не підірвати підтримку Заходу в обороні України.

Але цього разу все інакше. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вже заявила, що ця ситуація зашкодить переговорам про вступ України до ЄС.

Тим часом посли країн G7 у Києві виступили зі спільною заявою, в якій висловили своє "серйозне занепокоєння". Своє несхвалення висловили й інші високопосадовці в Брюсселі, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зажадала відповідей від Зеленського.

І тут Деттмер ставить запитання: чому ж чиновники ЄС лише зараз публічно висловлюють своє занепокоєння такою монополізацією влади?

Частково це пов'язано з тим, що наступ на антикорупційні органи був настільки відвертим. За інформацією з відкритих джерел та від антикорупційних чиновників, які розмовляли з Politico на умовах анонімності, НАБУ розпочало розслідування справ інсайдерів президентського офісу та міністрів. Крім того, адміністрація президента почала переслідувати антикорупційних активістів, таких як голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Генеральний прокурор Зеленського припинить розслідування проти всіх друзів президента", – попередив Шабунін.

Гострота реакції громадськості, ймовірно, привернула увагу і ЄС. Kyiv Independent, англомовне видання, яке уважно читають у Брюсселі, винесло на передову статтю гостро критичний заголовок: "Зеленський щойно зрадив українську демократію – і всіх, хто за неї боровся".

Опозиційний депутат Микола Княжицький також погоджується з тим, що спусковим гачком для руйнування агентств стала їхня націленість на президентських інсайдерів.

"НАБУ було близьке до того, щоб висунути звинувачення проти кількох надзвичайно впливових людей, і владі потрібно було терміново захистити себе", – зазначив він.

Він також підозрює, що Зеленський і Єрмак вважали, що можуть обмежити незалежність агентств і уникнути покарання.

"Вони вважають, що ні ЄС, ні США не виявлятимуть такого інтересу до діяльності антикорупційних органів, як раніше, оскільки вони все одно будуть змушені підтримувати Україну", – сказав Княжицький.

Китай закликав ЄС зробити "правильний стратегічний вибір"

фото: gettyimages

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив лідерам Європейського Союзу, що Європа повинна зробити "правильний стратегічний вибір" і посилити співпрацю з Китаєм заради глобальної "стабільності", оскільки обидві сторони вирішують глибоко вкорінені проблеми на ключовому саміті, повідомляє CNN.

Сі зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Коста і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні в четвер вранці. Європейські лідери прибули до Пекіна на саміт, який, як очікується, буде суперечливим, у час зростання напруженості та недовіри між двома сторонами через значний торгівельний дисбаланс, постійну підтримку Китаєм Росії у війні в Україні, а також останнім часом блокування Пекіном ланцюжка поставок рідкоземельних елементів.

Фон дер Ляєн сказала Сі, що економічні зв'язки ЄС з Китаєм, які минулого року мали торгівельний дефіцит у 300 мільярдів євро, досягли "точки зламу".

"З поглибленням нашої співпраці зростає і дисбаланс, – сказала вона. – Відновлення балансу наших двосторонніх відносин має важливе значення. Для Китаю і Європи життєво важливо визнати наші відповідні занепокоєння і запропонувати реальні рішення".

Саміт, який був скорочений із запланованих двох днів до одноденного заходу, нібито покликаний відзначити 50 років дипломатичних зв'язків між Пекіном і ЄС. Але очікування невисокі, і передбачається, що натомість він продемонструє поглиблення розриву між двома сторонами, навіть попри на те, що обидві сторони висловлювали сподівання на перезавантаження відносин.

У четвер Сі сказав представникам ЄС, що виклики, з якими зараз стикається Європа, "не походять з Китаю", і що між Пекіном і блоком немає "фундаментальних конфліктів інтересів або геополітичних протиріч", згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю.

Не згадуючи прямо про торгівельну війну Трампа, Сі підкреслив, що і Китай, і ЄС є "конструктивними силами, які підтримують багатосторонність і виступають за відкритість і співпраці".