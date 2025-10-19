Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
Огляд

Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня

Зіновія Воронович
19 жовтня, 2025 неділя
12:48
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань телефонна розмова Дональда Трампа з Путіним напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським, а також підготовка нового закону про військову службу у Німеччині на фоні зростання загроз з боку Росії

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 жовтня.

Відновлення призову чоловіків у Німеччині може стати стримуючим фактором для РФ

У Німеччині тривають дискусії довкола реформування військової служби. "Пане Пісторіус, чи невдовзі кожен німець повинен буде проходити військову службу?", – інтерв’ю міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом з таким заголовком опублікувало видання Bild.

"Якщо ми знову проведемо військовий призов усіх чоловіків певного віку та зберемо дані всіх, хто придатний до військової служби, це також буде помічено в Росії. Іншими словами: це також є фактором стримування!", – вважає Пісторіус.

Призов на військову службу у Німеччині був призупинений у 2011 році, однак, відповідно до федерального законодавства, він може бути поновлений у разі воєнного стану. Тоді ж були розформовані районні  військові комісаріати. Тепер міністр оборони вважає, що це було помилкою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, фото: Getty Images

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми знову зможемо проводити загальнонаціональний призов", – заявив він.

Борис Пісторіус наполягатиме, що новий закон про військову підготовку набуде чинності з початку 2026 року і сподівається, що політичні сили, які наразі мають дещо різні погляди на те, як саме має бути реформована військова служба в країні, дійдуть згоди, оскільки йдеться про безпеку Німеччини.  

Як повідомляє Spiegel, згідно з рекомендаціями НАТО, Бундесверу знадобиться близько 80 000 додаткових солдатів до 2035 року, а також 200 000 резервістів, щоб досягти загальної чисельності в 460 000 солдатів. Пісторіус прагне  створити нову добровільну військову службу, починаючи з наступного року. Участь у призові буде добровільною протягом першого року, але з липня 2027 року вона може стати обов'язковою для всіх 18-річних.

Путін заради контролю над Донеччиною і може поступитись Запоріжжям і Херсонщиною

Впродовж двох днів у медіа обговорюють зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, за результатами якої українська сторона очікувала отримати крилаті ракети Tomahawk. Однак президент США, який раніше припускав можливість таких поставок, тепер не погодився передати ці ракети. Чергову зміну риторики Трампа пов’язують з телефонною розмовою з Путіним, яка відбулась напередодні. Як повідомляє The Washington Post з посиланням на двох неназваних високопосадовців, у цій розмові вимагав повного контролю над Донеччиною.

"Президент Росії Володимир Путін минулого тижня під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом вимагав від Києва повної відмови від контролю над Донецьком, стратегічно важливим регіоном на сході України, як умову припинення війни, повідомили два високопосадовці, знайомі з розмовою", – повідомляє кореспондент видання Майкл Бірнбаум.

Він зазначає, що Путін протягом 11 років намагався і не зміг завоювати цю територію, неодноразово отримуючи відсіч від українських військ, які глибоко окопалися в районі, що, на їхню думку, є головним оплотом проти швидкого просування Росії на захід.

Трамп і Путін

Трамп і Путін, фото: gettyimages

 

"Зосередженість Путіна на Донецьку свідчить про те, що він не відступає від минулих вимог, які завели конфлікт у глухий кут, попри оптимізм Трампа щодо досягнення угоди, заявили чиновники, які побажали залишитися анонімними, описуючи делікатні закриті переговори. Росія або підтримувані Росією сепаратисти претендують на частини регіону з 2014 року, але їм ніколи не вдавалося захопити весь регіон силою", – йдеться у статті.

За даними джерел видання, під час розмови з Трампом Путіним начебто натякнув  російський на готовність здати частини двох інших областей України, – Запорізької та Херсонської – в обмін на повний контроль над Донеччиною.

"Це дещо менш масштабна територіальна претензія, ніж та, яку він висунув у серпні на саміті між Трампом і Путіним в Анкориджі. Деякі чиновники Білого дому представили це як прогрес, за словами одного з двох високопосадовців, якого проінформували про розмову з Путіним. 

Українці навряд чи сприймуть це саме так, сказав інший чиновник, високопоставлений європейський дипломат. "Це як продати їм власну ногу ні за що", – сказав дипломат", – пише Майкл Бірнбаум.

Він зазначив, що ні Білий дім, ні Кремль одразу не відповіли на запит про коментар.

 

