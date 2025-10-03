Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
Огляд

План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня

Андріана Стахів
3 жовтня, 2025 п'ятниця
10:41
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – можливі перешкоди для реалізації плану "стіни дронів" у реаліях ЄС, а також тема Tomahawk для України, поставка яких може виявитися малоймовірною

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 3 жовтня.

План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" розбивається об реалії ЄС

прапор, Євросоюз

фото: Getty Images

Ідея Європейської комісії щодо створення "стіни дронів" починає давати тріщини ще до того, як вона встигла перехопити першого російського порушника, пише Politico.

У зв'язку з тим, що російські дрони перетинають кордон Польщі та Румунії, а невідомі (але, ймовірно, російські) дрони відстежуються над Данією, Норвегією та Німеччиною, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити нову систему радарів та перехоплювачів для захисту східного флангу блоку. У своєму виступі про стан справ у ЄС минулого місяця вона назвала цю систему "стіною дронів".

Для країн Балтії та Польщі це звучить як розумна реакція на зростання загрози. Але країни, які розташовані далі від Росії, критикують цю ідею, висловлюючи занепокоєння щодо її реалістичності та вартості, її відповідності військовим планам ЄС та НАТО, а також щодо того, чи не є це спробою Брюсселя захопити владу над національною оборонною політикою.

"Дрони та засоби протидії дронам є пріоритетом, – заявив президент Франції Емманюель Макрон. – Але ми маємо чітко усвідомлювати: ідеальної стіни для Європи не існує, адже мова йде про кордон довжиною 3 тисячі кілометрів. Чи вважаєте ви, що це цілком реалістично? Відповідь – ні".

Тим часом комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, виступив на її захист. Він заявив, що початковий план протидії безпілотникам, що охоплює Польщу та країни Балтії, коштуватиме близько 1 млрд євро, а створення системи виявлення можна здійснити менш ніж за рік. Однак він визнав, що називати це "стіною" може створити хибне уявлення. 

"Це не буде новою лінією Мажино", – сказав він, маючи на увазі французькі оборонні укріплення, які Німеччина успішно обійшла під час Другої світової війни.

Існують також побоювання, що Комісія може давати надто великі обіцянки.

"Я сподіваюся, що ніхто не вважатиме стіну дронів простим рішенням наших оборонних проблем, – сказала німецька депутатка від партії "Зелені" та членкиня Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Ханна Нойманн. – Вона не захистить нас від кібератак, не допоможе в питаннях протиповітряної оборони, виробництва боєприпасів або глибших проблем, пов'язаних зі структурами прийняття рішень та правилами застосування зброї".

Розбіжності є особливо проблематичними, оскільки Брюссель разом із прикордонними державами хочуть використати кошти ЄС для фінансування будівництва стіни з дронів. А для цього необхідна згода всіх столиць країн ЄС.

Небажання південних країн – італійка Джорджія Мелоні та грек Кіріакос Міцотакіс під час цьоготижневої зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені заявили, що європейські оборонні проєкти повинні приносити користь всьому блоку, а не тільки його східному флангу – спонукало країни, що опинилися в небезпеці, закликати до "солідарності".

"Ми демонстрували солідарність протягом останніх двох десятиліть, наприклад, у питаннях Covid, економіки, міграції. Зараз настав час проявити солідарність у питаннях безпеки", – заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Politico.

Ця розбіжність у поглядах була яскраво продемонстрована в Копенгагені, як публічно, так і за зачиненими дверима. У залі німецький канцлер Фрідріх Мерц різко розкритикував план, що, за словами одного з дипломатів, обізнаного з ходом обговорення, було зроблено в "дуже жорстких" виразах.

Попри суперечки щодо розміру та назви "стіни дронів", майже всі згодні, що Європі потрібно покращити свою здатність відбивати російські дрони. Блок не має технологій виявлення, які б дозволяли легко фіксувати безпілотники, і коли минулого місяця літаки НАТО збили три російські дрони над Польщею, вони використовували ракети вартістю в мільйони доларів, щоб збити російські дрони Gerbera, вартість яких становить близько 10 тисяч доларів за штуку.

Хоча в Копенгагені були заперечення, в кінцевому підсумку лідери ЄС прийняли пропозиції Комісії щодо оборони, включаючи "стіну дронів", що означає, що вона, ймовірно, буде реалізована в тій чи іншій формі. Однак деталі щодо термінів, вартості та можливостей ще потрібно уточнити.

І, ймовірно, назва також зміниться.

У середу прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила про «європейську мережу заходів проти дронів». Коли журналіст запитав її, чому вона не використовувала термін "стіна дронів", вона відповіла: "Мені не дуже важлива назва, головне, щоб це працювало".

Посилення заходів проти дронів має сенс у час, коли Росія випробовує оборону НАТО. Однак ці заходи не є панацеєю, особливо якщо конфронтація з Москвою наближається до повномасштабної війни.

Країни, що перебувають на передовій, не мають ілюзій, що одна лише стіна проти дронів буде достатньою для запобігання російському нападу. Але вони стверджують, що щось потрібно робити, щоб стримати Москву.

Поставки Tomahawk Україні малоймовірні

крилата ракета "Tomahawk"

крилата ракета "Tomahawk", фото: gettyimages

Бажання адміністрації Трампа надіслати Україні ракети великої дальності Tomahawk може виявитися нездійсненним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших цілей, заявили американський чиновник і три джерела, повідомляє Reuters.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає прохання України про надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть завдати значної шкоди глибоко в Росії, включаючи Москву. У середу агентство Reuters повідомило, що США нададуть Україні розвіддані про об'єкти енергетичної інфраструктури великої дальності в Росії.

Однак американський чиновник та джерела, обізнані з питаннями підготовки та постачання ракет цих, поставили під сумнів доцільність надання крилатих ракет, дальність польоту яких становить 2500 кілометрів

Американський чиновник підкреслив, що не було нестачі в цій потужній зброї, яка часто використовується військовими для наземних атак, і запропонував поставити Києву інші варіанти з меншою дальністю польоту.

Чиновник зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам придбати іншу зброю дальньої дії та поставити її Україні, але Tomahawk навряд чи будуть серед неї.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо війни в Україні, заявивши, що Київ може відвоювати всі території, захоплені Росією. Рішення США допомогти Україні уражати російську енергетичну інфраструктуру, здається, зауважує Reuters, є одним із конкретних результатів нової позиції.

Постачання ракет Tomahawk Україні може значно розширити її ударні можливості, дозволивши їй вражати цілі в глибині російської території, включаючи військові бази, логістичні центри, аеродроми та командні центри, які зараз знаходяться поза досяжністю.

Згідно з бюджетними документами Пентагону, ВМС США, які є основним користувачем ракет Tomahawk, до цього часу придбали 8 959 одиниць за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів кожна. Ракети виробляються з середини 1980-х років. В останні роки їх виробництво становило від 55 до 90 одиниць на рік. Згідно з даними бюджету Пентагону, США планують придбати 57 ракет у 2026 році.

Тим часом Росія заявила, що її військові аналізують, чи постачатимуть США Україні крилаті ракети Tomahawk для ударів по глибині її території.

Більше новин
