Поки Іспанія виділяє Україні €1 млрд військової допомоги на 2024 рік, Угорщина знову блокує фінансування від ЄС. Акценти світових ЗМІ 28 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 травня.

Іспанія виділяє Україні 1 мільярд євро військової допомоги на 2024 рік

Іспанія надасть Україні €1 мільярд військової допомоги на 2024 рік в рамках десятирічної оборонної угоди, пише The Guardian.

Хоча точні деталі угоди не були оприлюднені, іспанський уряд заявив, що його допомога "дозволить Україні визначити пріоритети своїх можливостей, зокрема в галузі протиповітряної оборони".

Як підкреслює видання, двостороння угода була укладена через два дні після того, як внаслідок нападу Росії на Харків загинули 18 людей, і в той час, як лідери ЄС дедалі більше роздратовані спробами Угорщини заблокувати допомогу Україні.

"Вона дозволить Україні посилити свій потенціал, зокрема свої основні системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст та інфраструктури, які все ще страждають від невибіркових атак, як це сталося цими вихідними в Харкові", – сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Він сказав, що Іспанія вже пообіцяла поставити ракети Patriot і заявила, що також надішле "ще одну партію танків Leopard і, перш за все, боєприпаси". А в уряді додають, що угода також охоплюватиме інші сфери, такі як розвідка, навчання, розмінування, реконструкція і гуманітарна допомога.

Своєю чергою Зеленський зазначив, що поінформував Санчеса про ситуацію на фронті і вдячний Іспанії за "відчутну і справді життєво важливу підтримку".

Тим часом Politico акцентує на підписаній безпековій угоді, відзначаючи, що Київ підписує угоди про безпеку зі своїми союзниками, поки чекає на вступ до НАТО. Пакт про безпеку з Іспанією став 10 такою угодою, яку Україна уклала зі своїми союзниками.

"Іспанія підтримує Україну вже два роки. На жаль, російська агресія триває, і ми повинні збільшити нашу підтримку", – цитує медіа Санчеса.

Разом із пакетом допомоги в 1 мільярд євро на цей рік Іспанія також пообіцяла надати 5 мільярдів євро до 2027 року.

Угорщина знову блокує військову допомогу Україні

Міністри ЄС обурені тим, що "зухвала" Угорщина вкотре блокує військову допомогу Україні, пише Politico.

За словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіса, Угорщина блокує велику кількість резолюцій ЄС щодо України.

Угорщина упирається і відмовляється надавати мільярди доларів військової допомоги Україні, що викликає зростання занепокоєння серед інших країн ЄС.

Дипломати сподівалися, що новий пакет допомоги на суму 6,6 мільярда євро буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в Брюсселі цього тижня. Угода зокрема включала 860 мільйонів євро на закупівлю озброєнь. Цього не сталося через протидію з боку Будапешта.

Кілька тижнів тому була досягнута політична домовленість про створення Фонду допомоги Україні в розмірі 5 млрд євро в рамках ЄФП, але останніми днями Угорщина знову почала шукати причини, щоб зірвати весь пакет, наголошує Politico.

Незадоволення зросло минулого тижня, коли посли ЄС не змогли досягти домовленості щодо пакету допомоги на зустрічі в середу. Вони повинні були обговорити це питання знову в п'ятницю, але не зробили цього. Це означало, що в понеділок міністри не мали жодної нової ініціативи для України.

Досі Угорщина заявляла, що блокує відшкодування через те, що один з її банків, OTP, був у неофіційному українському списку спонсорів війни. Але "цей список зник", сказав чиновник ЄС.

Тепер Будапешт змінює орієнтири. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у понеділок своїм колегам-міністрам, що Україна дискримінує угорські компанії і що Будапешт не може платити таку ціну за війну, за словами трьох дипломатів, які були поінформовані про цю дискусію.

Натомість міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка часто конфліктує з Сійярто, заявила, що весь ЄС платить ціну за підтримку України, посилаючись на приклад енергетики.

Припинення закупівель російського природного газу коштувало Німеччині мільярди, в той час, як Угорщина є однією з небагатьох країн ЄС, яка продовжує купувати російський трубопровідний газ.

І це не єдині сумнівні заперечення, які висунула Угорщина, зазначають у Politico. Після зустрічі Сійярто заявив про "божевільну" ідею запровадження обов'язкового призову до армії по всій Європі, щоб поповнити українську армію, чисельність якої зменшується, заявивши, що Угорщина не хоче бути частиною такої схеми.

Проте такого плану немає ні в ЄС, ні в жодної з країн-членів. А деякі дипломати занепокоєні тим, що угорська блокада може продовжитися до саміту лідерів ЄС наступного місяця, побоюючись, що Будапешт використовує свої важелі впливу на критично важливу допомогу Україні в надії розблокувати мільярди коштів ЄС, заморожених через занепокоєння щодо верховенства права.