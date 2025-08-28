Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Поки Москва "вибирає балістику замість переговорного столу", Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
Огляд

Поки Москва "вибирає балістику замість переговорного столу", Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай. Акценти світових ЗМІ 28 серпня

Андріана Стахів
28 серпня, 2025 четвер
10:08
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява Зеленського після атаки на Київ про те, що "вибирає балістику замість переговорного столу", а також плани Путіна і Кім Чен Ина відвідати військовий парад у Китай

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 серпня.

Москва "вибирає балістику замість переговорного столу"

Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район

Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район, фото: Катерина Галко/Еспресо

Росія здійснила масовану атаку на Київ, в результаті якої загинули щонайменше вісім осіб і десятки отримали поранення. Зеленський заявив, що Москва "вибрала балістику замість переговорного столу" після нападу, який зачепив понад 20 місць у столиці України, повідомляє The Guardian.

"Ці російські ракети та ударні дрони сьогодні є чіткою відповіддю всім у світі, хто протягом тижнів і місяців закликав до припинення вогню та справжньої дипломатії, – написав він. – Росія обирає балістику замість переговорного столу".

Зеленський закликав до подальших санкцій проти Росії.

"Ми очікуємо на реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав не розширювати війну і оголосити перемир'я", – наголосив він.

Цей коментар, зауважує The Guardian, пролунав через кілька годин після того, як Пекін повідомив, що російський президент Володимир Путін буде серед лідерів, які наступного тижня відвідають військовий парад із президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко раніше повідомив, що серед загиблих є 14-річна дівчинка та ще одна дитина. П'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі був безпосередньо уражений. 

"Все зруйновано", – сказав Ткаченко. 

В результаті удару в центрі Києва головна дорога була вкрита розбитим склом. За даними місцевої влади, атака торкнулася понад 20 місць по всій столиці. 

Журналісти Agence France-Presse в Києві в четвер почули потужні вибухи в місці атаки, повідомляє інформаційне агентство. За інформацією видання, це була перша велика комбінована російська масована атака дронів і ракет на Київ з часу зустрічі Дональда Трампа з Путіним в Алясці 15 серпня.

Вибухи освітлювали нічне небо і залишали за собою стовп диму. Принаймні одна ракета, судячи з червоних трасуючих куль, що летіли вгору, була збита. Журналіст AFP став свідком того, як близько 100 людей шукали притулку в станції метро, деякі лежали в спальних мішках, а інші тримали своїх домашніх тварин. Троє молодих людей з тривогою чекали закінчення бомбардування в підземному переході.

Дипломатичні зусилля з метою припинення війни тривали протягом останніх тижнів після зустрічей президента США Дональда Трампа з його російським і українським колегами. Реальних результатів досягнуто небагато, оскільки Кремль відхилив пропозицію Володимира Зеленського про особисту зустріч з Путіним і щодня висував нові застереження щодо будь-якої мирної угоди.

Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай

Путін і Кім Чен Ин

Путін і Кім Чен Ин, фото: gettyimage

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і разом із Путіним будуть серед більш ніж двох десятків іноземних лідерів, які відвідають великий військовий парад у Китаї наступного тижня, оголосило Міністерство закордонних справ Китаю, пише CNN.

Парад, який відбудеться 3 вересня на площі Тяньаньмень у Пекіні, є частиною урочистостей, присвячених 80-річчю закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Ця заява, яка ставить Путіна і Кіма на перше місце у списку гостей Сі, створює передумови для надзвичайної фотосесії, на якій три автократичні лідери стоятимуть пліч-о-пліч на вершині Воріт Небесного Спокою в Пекіні, однозначно демонструючи єдність, зауважує CNN.

Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA підтвердило участь Кіма в заході, який стане першою поїздкою північнокорейського лідера до Китаю з 2019 року. Кім, який з моменту приходу до влади у 2011 році здійснив лише 10 закордонних поїздок, востаннє покидав свою ізольовану країну у 2023 році, щоб зустрітися з Путіним на віддаленому космодромі на Далекому Сході Росії.

Парад дає усамітненому главі режиму, що піддається найжорсткішим санкціям у світі, рідкісну можливість з'явитися поряд з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнуть створити Сі та Путін. Підтвердження участі Кіма в параді з'явилося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з північнокорейським лідером цього року.

Пекін демонструє військову силу в період підвищеної геополітичної невизначеності, коли Трамп руйнує американські союзи та партнерства. Це також відбувається на тлі все більш агресивної позиції Китаю щодо Тайваню та територіальних суперечок з сусідніми країнами.

Загалом 26 глав держав та урядів іноземних країн візьмуть участь у параді, зокрема прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. Тим часом Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, головного конкурента Пакистану, який цього вікенду перебуватиме в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва, не входить до списку лідерів, які візьмуть участь у параді.

Також на саміті буде присутній глава хунти М'янми Мін Аунг Хлаїнг, який виконує обов'язки президента країни після того, як у 2021 році військовий переворот повалив обраний уряд і занурив країну в руйнівну громадянську війну, зазначає CNN. Серед інших гостей – проросійські європейські лідери Олександр Вучич із Сербії та Роберт Фіцо зі Словаччини.

Примітно, що на заході не будуть присутні лідери провідних західних столиць, попри те, що Китай був важливим партнером союзних держав на Тихоокеанському театрі Другої світової війни. Боротьба країни проти повномасштабного вторгнення Японії стала головним фронтом війни в Азії, яка закінчилася лише в 1945 році капітуляцією Японії. Конфлікт між комуністичними і націоналістичними силами в Китаї тривав доти, доки перші не взяли гору в 1949 році, що призвело до створення Китайської Народної Республіки, яку зараз очолює Сі.

У 70-хвилинному параді в середу візьмуть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, понад 100 літаків і сотні одиниць наземної техніки, що продемонструє зростаючу військову потужність Китаю під керівництвом Сі, який зробив модернізацію Народно-визвольної армії центральною місією свого правління.

Офіційні особи заявили, що все обладнання, яке буде представлено, є вітчизняного виробництва і наразі перебуває на озброєнні, а багато з нього дебютує вперше – від найсучасніших дронів, електронних систем радіоелектронного придушення, гіперзвукової зброї, технологій протиповітряної та протиракетної оборони до стратегічних ракет.

Північна Корея є єдиним офіційним союзником Китаю, з яким у 1961 році було підписано договір про взаємну оборону. В останні роки КНДР налагодила тісніші зв'язки з Росією на тлі жорсткої війни Москви проти України, що ускладнює геополітичний баланс у Східній Азії та зусилля Китаю з підтримання регіональної стабільності.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Гонг на пресконференції висловив повагу до "традиційної дружби" між Китаєм і Північною Кореєю, зазначивши, що обидві країни підтримували одна одну в боротьбі проти японської окупації вісім десятиліть тому.

"Китай готовий і надалі працювати пліч-о-пліч з Північною Кореєю, щоб посилити обмін і співпрацю, просувати соціалістичне будівництво та тісно співпрацювати в просуванні регіонального миру і стабільності, а також у захисті міжнародної справедливості", – сказав Хонг.

