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Огляд

Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни, а в України новий міністр закордонних справ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня

Андріана Стахів
6 вересня, 2024 п'ятниця
11:47
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - заява Путіна про те, що Донбас є головною метою війни, а також новий міністр закордонних справ України, яким став Андрій Сибіга

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 вересня.

Путін заявляє, що Донбас є головною метою війни

путін

Фото: reuters

Володимир Путін заявив, що його головною метою в Україні після 30 місяців бойових дій було захоплення східної частини Донбасу, пише The Guerdian.

Як підкреслює видання, російський наступ у лютому 2022 року не досягнув своєї експансивної мети – захоплення столиці України, Києва, на заході, і Москва не змогла взяти під повний контроль нібито анексовані нею області, адміністративні регіони, Луганську та Донецьку області в географічному регіоні Донбасу.

Що ж до українського наступу у Курській області, Путін заявив, що він начебто не мав жодного ефекту, і що, перекинувши до Курська "досить добре підготовлені підрозділи" з інших місць, Україна прискорила просування Москви на Донбасі. 

"Ворог послабив себе на ключових напрямках, наша армія прискорила свої наступальні операції", – сказав він.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував твердження Путіна. Він зазначив, що Курська наступальна операція спрацювала, і що упродовж шести днів не було жодного просування російських військ на Покровськ - ключову ділянку українського фронту. Також, за інформацією Сирського, військові відзначають зменшення кількості обстрілів та інтенсивності російського наступу на інших ділянках фронту.

"Ширший вплив українського наступу на Курську область на війну і будь-яке передбачуване дипломатичне вирішення війни ще не зрозумілий, і оцінки цього впливу є передчасними", – написали в ISW, оцінюючи Курську операцію.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна досягла "багато" у своєму Курському наступі на Росію.

"Лише українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – наголосив також він.

Окрім того, Столтенберг підкреслив, що Україна має право на самооборону, включаючи можливість вражати військові об'єкти на території Росії.

В України новий міністр закордонних справ – Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Фото: President.gov.ua

Верховна Рада України призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ країни, повідомляє Politico.

Сибіга змінив на цій посаді Дмитра Кулебу, який очолював МЗС з 2020 року, але був звільнений у середу, коли президент Володимир Зеленський розпочав найбільшу перестановку кадрів в уряді з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, - пояснює видання.

Раніше Сибіга був заступником керівника штабу Зеленського, а у квітні його підвищили до першого заступника міністра закордонних справ. Джерела, близькі до офісу президента, повідомили Politico, що Сибіга – "сильний, класичний дипломат, дуже досвідчений і працює з [міжнародними] партнерами з початку вторгнення" в Україну в лютому 2022 року.

Перестановки в уряді, що відбулися цього тижня, в результаті яких кілька високопосадовців подали у відставку, а в деяких випадках були швидко призначені на інші посади в інших органах влади, відбулися в той час, коли президент Володимир Зеленський зіткнувся з тим, що, як він визнав, буде критичним періодом у війні, зауважує на тлі призначення The Washington Post.

Як додають у WP, очікується, що перестановки в уряді, які, за словами Зеленського, мають на меті влити нову "енергію" в керівництво країни, не призведуть до якихось серйозних змін у політиці.

Теги:
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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
Курськ
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