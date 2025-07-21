Росія наполягає на своїх військових вимогах на тлі загрози санкцій Трампа, поки Україна пропонує новий раунд переговорів. Акценти світових ЗМІ 21 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 липня.

Росія наполягає на своїх військових вимогах на тлі загрози санкцій Трампа

Володимир Путін, фото: пресслужба Кремля

Кремль заявив, що "наші цілі зрозумілі" щодо умов, які Україна та її союзники відкинули, а російські удари по Києву вкотре призвели до загибелі людини та пожеж у будівлях, пише The Guardian.

Росія заявила, що відкрита до миру з Україною, але наполягає на тому, що досягнення її цілей залишається пріоритетом, через кілька днів після того, як Дональд Трамп дав Москві 50-денний термін, щоб погодитися на припинення вогню або отримати жорсткіші санкції.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив вимоги Росії, включаючи виведення військ з анексованих Росією регіонів і відмову від прагнення до НАТО – умови, на які Київ і його союзники не можуть піти.

"Головне для нас – досягти наших цілей, – сказав Пєсков. – Наші цілі зрозумілі".

Тиждень тому президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "суворими санкціями", якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів, і оголосив про відновлення постачання американської зброї в Україну на тлі свого розчарування невдалими переговорами щодо припинення війни.

Тим часом Росія запустила велику кількість безпілотників і ракет по Україні під час нічної атаки в понеділок, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і виникли численні пожежі в Києві, повідомила міська влада. Рятувальники і медики працювали на місцях у чотирьох районах столиці, заявив мер Віталій Кличко. Постраждала станція метро в центрі Києва, а також комерційна нерухомість, магазини, житлові будинки і дитячий садок, повідомили чиновники. Вибухи були чутні по всьому місту.

Україна пропонує Росії новий раунд переговорів

фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав до активізації мирних переговорів з Росією і заявив, що Київ запропонував провести новий раунд переговорів наступного тижня, повідомляє Politico.

"Темп переговорів повинен бути збільшений, – сказав український лідер. – Необхідно зробити все, щоб досягти припинення вогню".

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що переговорна група Москви підтвердила отримання запрошення від Києва, але дата зустрічі ще не узгоджена.

Тим часом Путін проігнорував заклики президента США Дональда Трампа до припинення вогню, в той час, як Київ погодився на припинення вогню за умови, що Росія припинить свої атаки на Україну.

Зеленський зазначив, що працює над тим, щоб 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії був запроваджений іншими європейськими країнами, які є союзниками України, але не членами ЄС. Він також заявив, що "домовленості" з Трампом про нову угоду щодо озброєнь, яка передбачає як закупівлю зброї американського виробництва, так і експорт українських безпілотників, повинні бути "реалізовані якнайшвидше".

Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з Путіним і обговорити припинення війни, а також звинуватив Росію в тому, що вона "ховається від рішень".

"Зустріч на рівні лідерів необхідна для того, щоб дійсно забезпечити мир – дійсно тривалий мир, – наголосив Зеленський. – Україна готова до такої зустрічі".

За останні місяці Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі. Сторони домовилися про обмін полоненими, але не досягли жодних проривів у припиненні війни.