Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а Орбан поставив під сумнів суверенність України. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
Огляд

Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а Орбан поставив під сумнів суверенність України. Акценти світових ЗМІ 30 вересня

Андріана Стахів
30 вересня, 2025 вiвторок
11:29
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – погрози Росії щодо ескалації, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а також заяви Орбана про те, що якщо Україна "не є суверенною"

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 30 вересня.

Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk

Tomahawk

фото: en.wikipedia.org

Росія заявила, що її військові аналізують, чи постачатиме США Україні крилаті ракети Tomahawk для ударів по глибині Росії, що, на думку російських чиновників, може спричинити різке загострення конфлікту, пише Reuters.

Видання зауважує, що Дональд Трамп ще не прийняв остаточного рішення і побоюється ескалації війни в Україні до прямого протистояння з Росією. Але той факт, що він зараз розглядає такий крок, свідчить про ступінь його розчарування відмови Путіна погодитися на перемир'я після того, як він приймав російського лідера на саміті на Алясці минулого місяця.

Томагавки мають дальність польоту 2500 км – цього достатньо, щоб уразити Москву і більшу частину європейської Росії, якщо їх випустити з України. А президент України Володимир Зеленський минулого тижня попередив чиновників Кремля, що їм слід "знати, де знаходяться бомбосховища". Зеленський попросив Вашингтон продати "Томагавки" європейським країнам, які б відправили їх в Україну.

Для Кремля ризики ескалації конфлікту через участь США у запуску таких ракет вглиб Росії є очевидними.

"Питання полягає в тому, хто може запускати ці ракети. Чи можуть їх запускати тільки українці, чи це мають робити американські солдати, – сказав журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про заяву Венса. – Хто визначає цілі для цих ракет? Американська сторона чи самі українці".

Путін раніше попередив, що Росія залишає за собою право завдавати удари по військових об'єктах у країнах, які дозволяють Україні використовувати їхні ракети для ударів по Росії.

Голова комітету з оборони російського парламенту Андрій Картаполов заявив, що будь-які американські військові фахівці, які допомогли Україні запустити "Томагавки" проти Росії, стануть мішенями для Москви.

Тим часом спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив у неділю, що Трамп дав зрозуміти, що Київ тепер повинен бути здатний завдавати удари по Росії з великої відстані.

Пєсков своєю чергою сказав, що будь-яке використання "Томагавків" не змінить хід війни. А колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Європа "просто не може собі дозволити війну з Росією".

Орбан поставив під сумнів суверенність України

Віктор Орбан

Віктор Орбан, фото: GettyImages

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, заявляючи, що "Україна не є незалежною країною", поставив під сумнів український суверенітет і відкинув звинувачення Києва в тому, що угорські розвідувальні дрони порушили повітряний простір країни, пише Politico.

"Припустимо, вони пролетіли кілька метрів у той бік, і що з того? – сказав Орбан у подкасті Fighter's Hour, який виробляє його партія Fidesz. – Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною країною. Якщо ми, тобто Захід, вирішимо не давати їй жодного форинта, завтра Україна може припинити своє існування.

Відносини між Будапештом і Києвом погіршилися в останні місяці, оскільки Угорщина продовжує блокувати вступ України до ЄС, зберігаючи при цьому енергетичні зв'язки з Москвою, попри повномасштабне вторгнення Кремля. Орбан стверджував, що Київ вже "втратив п'яту частину своєї території" на користь Росії і що його виживання повністю залежить від західної допомоги. 

"Саме там закінчився суверенітет, і ми підтримуємо решту території", – сказав він, додавши, що Угорщина та Україна "можуть не погоджуватися, але ми не вороги".

Доручивши провести розслідування інциденту, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю заявив, що "ймовірно угорські" дрони перетнули кордон для проведення розвідки промислових об'єктів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто швидко відкинув ці звинувачення, звинувативши Зеленського в тому, що той "втратив розум через свою антиугорську одержимість". А Орбан ще більше применшив значення проблем безпеки, наполягаючи, що Україна повинна "займатися дронами на своєму східному кордоні", де ведеться наземна війна з Росією.

"Ніхто не збирається атакувати її звідси, – сказав він. – Два, три чи чотири угорські дрони, незалежно від того, перетнули вони кордон чи ні, не є проблемою, якою повинні перейматися українці".

Як зауважує Politico, ширша ворожість між Києвом і Будапештом не виявляє жодних ознак послаблення.

Пізніше в понеділок міністр, який курує офіс Орбана, Гергей Гуляш заявив, що Угорщина вводить "відповідні заходи проти українських новинних порталів" у відповідь на рішення Києва в середині вересня заблокувати кілька іноземних новинних сайтів, включаючи угорські проурядові ЗМІ Origo і Demokrata, посилаючись на побоювання, що вони поширюють російську пропаганду.
 

