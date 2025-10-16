Росія посилює атаки на українські потяги, а Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 жовтня.

Росія посилює атаки на українські потяги

Наслідки ворожої атаки по вокзалу Шостки, фото: Укрзалізниця

Росія посилює атаки на українські потяги у "війні за залізничні шляхи", пише BBC, починаючи свій матеріал з історії постраждалої провідниці поїзда Ольги Золотової.

"Коли Shahed влучив у поїзд, я була вкрита уламками. Я була у другому вагоні. Люди витягли мене звідти, – сидячи на лікарняному ліжку, вона повільно і тихо розповідає про день, коли її поїзд був атакував російський безпілотник. – Мої очі затьмарилися. Всюди був вогонь, все горіло, моє волосся трохи загорілося. Я була в пастці".

Ольга – жертва дедалі частіших атак Росії на українську залізничну систему, що є життєво важливою інфраструктурою, яка підтримує рух країни протягом трьох з половиною років після повномасштабного вторгнення Москви, підкреслюють у виданні.

Залізнична система України довжиною 21 тисячу кілометрів є не просто засобом транспорту, а центральною опорою військових зусиль України та потужним національним символом стійкості.

Ольга отримала важкі травми, тому її доставили за 300 км до лікарні в Києві, яка спеціалізується на лікуванні залізничників. Їй щойно зробили операцію на стегні та вставили металеву пластину в ногу.

Її поїзд був підбитий на початку цього місяця на станції в Шостці на Сумщині. Коли рятувальники намагалися надати допомогу пораненим, другий російський дрон завдав удару по станції. Україна заявляє, що цивільні та рятувальні команди були безпосередньо ціллю, що за міжнародним правом може вважатися воєнним злочином.

Загалом постраждали 30 людей. Серед тих, хто отримав медичну допомогу в лікарні, були троє дітей, а один чоловік був знайдений мертвим, ймовірно, від серцевого нападу.

За даними Укрзалізниці, у вересні було вдвічі більше атак, ніж у серпні – не тільки на потяги, а й на інфраструктуру, яка підтримує залізничну мережу.

Фактично, половина атак на залізниці з початку війни відбулася за останні два місяці, зазначає Олексій Балеста, заступник міністра у відомстві, що курує залізничну мережу.

"Упродовж останніх двох місяців майже щодня ми стикаємося з цілеспрямованими атаками на інфраструктуру Укрзалізниці та об'єкти електропередачі", – каже він та припускає, що Росія "полює на локомотиви, навмисно націлюючись як на вантажні, так і на пасажирські поїзди".

За заступником міністра стоїть зруйнований локомотив, що належав до міжміського парку України, який став мішенню атаки в східній частині Києва в одну особливо руйнівну ніч наприкінці серпня, описують журналісти. Атака також включала удар по ключовому залізничному вузлу в Козятині у Вінницькій області, що спричинило затримки та змусило змінити маршрути. Під час розмови Балеста отримує повідомлення від свого помічника. Стався ще один напад на поїзд між Краматорськом і Слов'янськом у Донецькій області, поблизу лінії фронту.

"Ворог намагається повністю нас зупинити. Це частина військової тактики, спрямованої на те, щоб викликати паніку серед цивільного населення, зруйнувати нашу економіку і зробити країну непридатною для життя", – говорить заступник.

Як зазначає керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, ключовими елементами реагування України є якнайшвидше усунення пошкоджень, координація дій з військовими та навчання персоналу розпізнавати потенційні загрози саботажу.

"Зрештою, у нас завжди є плани Б, В і Г. Наша мета – ніколи не скасовувати жодного рейсу чи напрямку. Якщо поїзд не може курсувати, ми комбінуємо поїзди та автобуси", – пояснює він.

Окрім практичних аспектів, велику увагу приділяють також моральному стану пасажирів.

"Нещодавно поїзд із Києва до Сум довелося перенаправити, що додало шість годин до подорожі з міркувань безпеки, – каже керівник УЗ. – Пасажирка написала в соцмережах, що вона проведе свій день народження в поїзді, а не зі своїм хлопцем, але сказала, що розуміє ситуацію. Ми надіслали їй торт і квіти".

Постійна загроза ракетних обстрілів і безпілотників означає, що перевезення людей і вантажів літаками по країні майже неможливе. Більша частина експорту зерна та залізної руди, від яких залежить економіка України, перевозиться поїздом до південних портів Чорного моря та на захід через Польщу.

Політичні лідери з усього світу, які відвідують Україну, також прибувають до країни поїздом – це "залізна дипломатія", як її називають українці. А працівників, які потрапили під обстріл, називають "залізними героями".

У величній залі центрального вокзалу Києва, провадять далі BBC свою розповідь, інший міністр уряду вручає сертифікати за хоробрість останній групі "залізних героїв" – тим, хто боровся з пожежею в ніч, коли було атаковано міжміське депо.

"Було дуже страшно, бо було багато вогню і збитків", – каже Олександр Леоненко, який допомагав гасити полум'я. Він з гордістю показує свій сертифікат і каже, що це означатиме додаткову оплату.

Зростання кількості атак на залізницю збіглося з тим, що Росія взяла на приціл енергетичну інфраструктуру України. Остання серія атак залишила сотні тисяч людей без електроенергії.

Тим часом Україна розпочала серію атак на російські нафтопереробні заводи і стверджує, що спричинила дефіцит бензину в багатьох регіонах.

Оскільки українці готуються до четвертої зими з початку повномасштабного вторгнення Росії, Олександр Перцовський вважає, що атаки на інфраструктуру можуть спричинити найсуворішу зиму за весь час.

У повідомленні, яке підтримали багато українських чиновників, він закликає союзників країни надати більш потужну протиповітряну оборону.

Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії

фото: gettyimages

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді "запевнив" Трампа, що "вони не будуть купувати нафту у Росії", каже президент США, повідомляє Politico.

За словами президента Дональда Трампа, Індія більше не купуватиме російську нафту, що є значною перемогою в його зусиллях змусити Путіна припинити війну в Україні.

"Я був незадоволений тим, що Індія купувала нафту, і [прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді] сьогодні запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії, – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. – Це великий крок".

Представник індійського посольства не відповів одразу на запит про підтвердження, але, якщо це правда, це означатиме значне послаблення напруженості між США та Індією, яка виникла цього літа після того, як США ввели 50-відсоткові мита на країну через її закупівлі російської нафти.

Це також відбувається напередодні можливої зустрічі Трампа і Моді на саміті країн Південно-Східної Азії в Малайзії цього місяця.

"[Моді] не може зробити це відразу, це трохи тривалий процес, але він скоро завершиться, – додав президент пізніше на прес-конференції, зауваживши, що "Моді – велика людина, він любить Трампа".

Цього літа Трамп ввів 25-відсотковий тариф для Індії після того, як дві країни не змогли досягти попередньої торгівельної угоди, а потім додав ще 25% через закупівлі Індією російської нафти. Індія обурилася цим кроком, оскільки жоден інший великий покупець російської нафти, такий як Китай чи Туреччина, не зазнав подібних тарифів.

Раніше в середу міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що адміністрація може ввести підвищені мита для Китаю, якщо європейці погодяться зробити те саме, звинувативши Китай у "підживленні російської військової машини". Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп закликав Китай приєднатися до Індії в її бойкоті.

Ця заява з'явилася через кілька днів після того, як новий кандидат Трампа на посаду посла в Індії Серхіо Гор зустрівся з Моді, де вони обговорили питання оборони, торгівлі та технологій. Призначення Гора, близького соратника Трампа, було широко сприйняте як позитивний крок серед прихильників двосторонніх відносин між США та Індією.